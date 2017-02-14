"Республика-Ата-Журт" выдвинет кандидатуру Бабанова на выборы президента КР

Парламентская фракция "Республика - Ата-Журт" предложила выдвинуть кандидатуру Омурбека Бабанова на выборы президента Кыргызстана. Об этом "ВБ" сообщил депутат этой партии Мирлан Жээнчороев.
По его словам, такое решение было принято на заседании фракции на днях и ее члены дали принципиальное согласие.
Теперь данное предложение вынесут на съезд партии, где будет окончательно решен вопрос о выдвижении Бабанова делегатами.
О своем участии в предвыборной гонке еще в конце прошлого года заявил бывший омбудсмен Турсунбек Акун.
В начале февраля партия "Ак Шумкар" выдвинула кандидатуру
экс-премьера Кыргызстана Темира Сариева.
За ним о своем участии в президентских выборах заявил лидер "Онугуу-Прогресса" Бакыт Торобаев. По его словам, он выступает за усиление роли премьер-министра в политическом пространстве Кыргызстана.