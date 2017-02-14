"Республика-Ата-Журт" выдвинет кандидатуру Бабанова на выборы президента КР

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Гулиза Авазова

Парламентская фракция "Республика - Ата-Журт" предложила выдвинуть кандидатуру Омурбека Бабанова на выборы президента Кыргызстана. Об этом "ВБ" сообщил депутат этой партии Мирлан Жээнчороев.

По его словам, такое решение было принято на заседании фракции на днях и ее члены дали принципиальное согласие.

Теперь данное предложение вынесут на съезд партии, где будет окончательно решен вопрос о выдвижении Бабанова делегатами.

О своем участии в предвыборной гонке еще в конце прошлого года заявил бывший омбудсмен Турсунбек Акун.

В начале февраля партия "Ак Шумкар" выдвинула кандидатуру

экс-премьера Кыргызстана Темира Сариева.

За ним о своем участии в президентских выборах заявил лидер "Онугуу-Прогресса" Бакыт Торобаев. По его словам, он выступает за усиление роли премьер-министра в политическом пространстве Кыргызстана.

URL: http://www.vb.kg/355374
Теги:
выборы, президент, Омурбек Бабанов
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Комментарии
Темирлан Рустамов
14.02.2017, 15:02
Карма: -2
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Плюсов: 6
Минусов: 8
Комментариев: 8

Иншаллаа!!!  Красавчик Адаш - Бабанов будущий Президент! Адаш, тебя поддерживаем и будем голосовать за тебя! Знай, что поддержка будет мошьная, и не только из Кыргызстана, во всей СНГ тебя поддерживают твои братья и сестры курды! Адаш только вперед !! Иншаллаа

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