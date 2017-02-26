В Бишкеке на митинг в поддержку Текебаева собираются люди

329  0
Аида Джумашева

Сегодня, 26 февраля, возле здания ГКНБ собираются сторонники задержанного лидера парламентской фракции "Ата Мекен" Омурбека Текебаева.

В настоящий момент на бульваре Дзержинского присутствуют порядка 30 сторонников депутата. Общественный порядок обеспечивают сотрудники правоохранительных органов.

Напомним, Генеральная прокуратура в отношении лидера фракции "Ата Мекен" Омурбека Текебаева. и других лиц возбудила уголовное дело по статьям "Коррупция" и "Мошенничество" Уголовного кодекса. Его на 48 часов водворили в СИЗО ГКНБ

Известно, что сегодня утром на территории аэропорта Манас-2 и на посту "Сосновка" были задержаны сторонники партии "Ата Мекен". Об этом сообщает молодежное крыло политического объединения.

Задержанные в аэропорту были доставлены в Сокулукский РОВД Чуйской области.

13.05. У здания ГКНБ собралось больше 100 человек

URL: http://www.vb.kg/355939
Теги:
ГКНБ, митинг, Омурбек Текебаев
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  