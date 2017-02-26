В Бишкеке на митинг в поддержку Текебаева собираются люди

Сегодня, 26 февраля, возле здания ГКНБ собираются сторонники задержанного лидера парламентской фракции "Ата Мекен" Омурбека Текебаева.

В настоящий момент на бульваре Дзержинского присутствуют порядка 30 сторонников депутата. Общественный порядок обеспечивают сотрудники правоохранительных органов.

Напомним, Генеральная прокуратура в отношении лидера фракции "Ата Мекен" Омурбека Текебаева. и других лиц возбудила уголовное дело по статьям "Коррупция" и "Мошенничество" Уголовного кодекса. Его на 48 часов водворили в СИЗО ГКНБ

Известно, что сегодня утром на территории аэропорта Манас-2 и на посту "Сосновка" были задержаны сторонники партии "Ата Мекен". Об этом сообщает молодежное крыло политического объединения.

Задержанные в аэропорту были доставлены в Сокулукский РОВД Чуйской области.

13.05. У здания ГКНБ собралось больше 100 человек