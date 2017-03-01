Никитенко Сегизбаеву: Можете озвучить свою должность?

Сегодня, 1 марта, на заседании парламента депутаты заслушивают информацию глав ГКНБ и Генпрокуратуры по уголовному делу в отношении лидера фракции "Ата Мекен" Омурбека Текебаева.

В ходе заседания глава спецслужб зачитал комментарий общественного деятеля Эдиля Байсалова в одном из СМИ и заявил, что к нему стоит прислушаться.

В свою очередь депутат от фракции "Ата Мекен" Наталья Никитенко задала вопрос председателю ГКНБ о том, какую должность он занимает. "Абдиль Кенешович, какую должность вы занимаете? Можете озвучить ее полностью?" - спросила она.

В свою очередь Сегизбаев отказался отвечать на этот вопрос, посчитав его нецелесообразным.

На это Никитенко ответила: "Вашего мнения никто не спрашивает. Депутат Жогорку Кенеша задает вам вопрос. Что конкретно в моем вопросе вам не нравится?" - высказалась нардеп.

"Надеюсь, я у вас не под следствием", - ответил Сегизбаев.

На что парламентарий заявила, что поведение главы ГКНБ не соответствует требованиям. При этом спикер никак не реагирует. Вы считаете, что это нормально?" - возмутилась Никитенко, обращаясь к торага. Спикер Чыныбай Турсунбеков ответил, что каков вопрос, таков ответ.

Напомним, 26 февраля Генеральная прокуратура в отношении Омурбека Текебаева и других лиц возбудила уголовное дело по статьям "Коррупция" и "Мошенничество" Уголовного кодекса. Текебаева на 48 часов водворили в СИЗО ГКНБ. А 27 февраля Первомайский районный суд избрал ему меру пресечения в виде содержания в СИЗО ГКНБ в течение двух месяцев.