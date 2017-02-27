Омурбек Текебаев два месяца проведет в СИЗО ГКНБ

Сегодня, 27 февраля, в Первомайском районном суде Бишкека изберут меру пресечения задержанному лидеру фракции "Ата Мекен" Омурбеку Текебаеву.

В настоящий момент территория суда оцеплена сотрудниками правоохранительных органов.

Напомним, Генеральная прокуратура в отношении лидера фракции "Ата Мекен" Омурбека Текебаева и других лиц возбудила уголовное дело по статьям "Коррупция" и "Мошенничество" Уголовного кодекса. Его на 48 часов водворили в СИЗО ГКНБ.

Вчера сторонники Текебаева митинговали у здания ГКНБ. К вечеру число участников акции протеста составляло около тысячи человек. Среди них депутаты парламента, политики, общественные деятели.

Сегодня они продолжают акцию протеста около Белого дома.

22.53 Лидера фракции "Ата Мекен" Омурбека Текебаева закрыли на 2 месяца в СИЗО ГКНБ. Меру пресечения рассматривал судья Первомайского районного суда Эмиль Кайыпов. Сейчас сторонники Текебаева намереваются идти к зданию ГКНБ.

22.06 Меру пресечения в отношении лидера фракции "Ата Мекен" будут рассматривать в здании бывшего Военного суда. В настоящий момент Текебаева привезли в это здание.

17.51 Текебаева везут в суд. Определять меру пресечения будет Адылбек Субанкулов.

Отметим, что в настоящий момент на допросе в ГКНБ находится депутат парламента от "Ата Мекен" Алмамбет Шыкмаматов.