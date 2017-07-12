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10 мыслей о сомнениях, барабанах и понимании себя тайкиста Азима

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Наталья Ли

Спросите себя: задумывались ли вы о том, что влияет на поведение и выбор разных людей? Что думают известные, и не только, кыргызстанцы о простых и близких всем нам вещах и явлениях? Через что им приходится пройти, чтобы добиться успеха и признания в своих сферах?

В рубрике "10 мыслей о…" мы беседуем с выдающимися, примечательными, интересными людьми. Врачами, актерами, певцами, финансистами и просто кыргызстанцами разных возрастов, пола и социального положения.

Они делятся своими мыслями о надеждах, сомнениях, свободе, творчестве, ценностях…

Азим

участник тайко-группы Tendo

Я себя никем не ощущаю. Я никто, и именно за счет этого я могу быть кем угодно, и я в целом.

Я сам человек-сомнение. Я по любому поводу очень сильно сомневаюсь, но эпизод в жизни, когда я встретил барабаны, – это был удивительный момент.

Когда вытащили барабаны, когда начали просто выносить на сцену барабаны, я вдруг понял, что мне это нравится. Мне уже нравилось то, что я видел. А когда они начали играть, я понял абсолютно без сомнений, что хочу заниматься этим.

Я знал, что я попаду в группу, я знал, что я буду этим заниматься, и я был абсолютно уверен, что я смогу чего-то добиться в этом.

Я в жизни очень сильно боялся выступлений перед аудиторией, перед незнакомой аудиторией. И чем больше людей, тем страшнее становилось.

Азим на сцене ничего не боится. Это как у актеров – когда они выходят на сцену, они становятся совсем другими. И схожее ощущение я чувствую.

Когда я выхожу на сцену, когда я вижу публику, когда я с барабанами особенно, то я ощущаю себя немножко иначе. Тем не менее я не чувствую, что я специально как-то перевоплощаюсь или пытаюсь быть другим. Нет. Мне кажется, на сцене Азим – это я, живой я, но просто немножко другой и в своей тарелке.

Я ни разу не встречал человека, который говорил бы: "Фу, барабаны, они мне не нравятся". Барабаны – это самый примитивный и самый первый музыкальный инструмент, который появился, и люди к нему очень лояльны.

Ты его [барабан] можешь даже не слушать, он по-любому будет пронизывать твое тело. Поэтому барабаны для меня звучат… в первую очередь даже не ушами, а вибрацией через тело.

Тайко было хобби раньше, когда я только начинал. […] Но сейчас я чувствую, что это гораздо больше, чем хобби, тем не менее это пока еще не основное занятие.

Оно [тайко] дало понять мне самого себя немного с другого ракурса. Плюс оно дало понимание самоотверженности. Я никогда столько сил не вкладывал вообще ни во что.

Я считаю, что свободный человек – это тот человек, который не зависит ни от чего. Таких людей я не знаю.

Я очень сильно завишу от сотового телефона, от Интернета.

Мне никогда не хватало смелости подойти к красивой девушке, которая мне очень нравится, и заговорить с ней.

URL: http://www.vb.kg/363077
Теги:
музыка
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Сюжет: 10 мыслей о ... (101 материалов)
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