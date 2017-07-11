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Травмированную семимесячную девочку временно определили в Дом малютки

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Айдана Абдуваитова

Семимесячную девочку, которая попала в реанимацию с ушибом головного мозга и множественными гематомами, временно определили в Дом малютки в Бишкеке. Об этом "ВБ" сообщили в ОФ "Лига защита детей".

Девочку выписали 10 июля и направили в Дом малютки в Бишкеке. Сейчас ее здоровью ничего не грозит.

"Девочка пошла на выздоровление. В Дом малютки ее определили вчера, пока что на полгода. Мать девочки пока не допускают, это будут решать органы опеки", - сообщили в фонде.

Напомним, 28 июня в 3-ю детскую больницу поступила семимесячная девочка в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали ушиб головного мозга, множественные гематомы. Девочка несколько дней лежала в реанимации, и 3 июля ее перевели в отделение. В Свердловском РОВД допросили мать девочки. По ее словам, младенец якобы упал с кровати и потерял сознание. Сейчас идут разбирательства.

URL: http://www.vb.kg/363088
Теги:
дети
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