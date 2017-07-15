Погода
$ 69.22 - 69.54
€ 78.57 - 79.65

10 мыслей о мечтах, сцене и выборе пути музыканта Чынтемира Акбарали уулу

76  0
Наталья Ли

Спросите себя: задумывались ли вы о том, что влияет на поведение и выбор разных людей? Что думают известные и не только кыргызстанцы о простых и близких всем нам вещах и явлениях? Через что им приходится пройти, чтобы добиться успеха и признания в своих сферах?

В рубрике "10 мыслей о…" мы беседуем с выдающимися, примечательными, интересными людьми. Врачами, актерами, певцами, финансистами и просто кыргызстанцами разных возрастов, пола и социального положения.

Они делятся своими мыслями о надеждах, сомнениях, свободе, творчестве, ценностях…

Чынтемир Акбарали уулу

музыкант, солист групп Dreamers, Spiral и "Найман"

Отец военный, поэтому мне нравилась эта профессия, интересно было. […] И еще он был музыкантом, играл на аккордеоне.

До 9 класса я не очень уверен был, а после решил, что буду музыкантом.

Я не представляю просто, как жить без музыки. У меня все связано с музыкой, с детства.

Чынгыз Джураев – мой учитель. Он давал мне диски Iron madden, Metallica, Pantera и джазовую музыку. Я полюбил эту музыку и подумал, что в Кыргызстане можно делать рок-музыку на кыргызском языке.

Когда мы собирались создать группу [Dreamers], мы были чуть-чуть другими, были мечтателями.

Даже мои друзья музыканты думают, что я ошибся и надо работать на свадьбах, петь свадебные песни, что останусь ни с чем. Но в рок-музыке есть адреналин, такая энергия, Я считаю, что все делаю правильно.

Я сам не замечал, но мне сказали: "Когда ты на сцене поешь, ты другой человек, а когда мы общаемся – другой". На сцене я выгляжу, наверное, очень дерзким.

Характер музыки у меня – невеселые песни. И тексты тоже. Они про жизнь, про любовь.

Рок-музыка – это не источник дохода сейчас у меня.

Мечтаю, чтобы в Кыргызстане помогли развивать рок-музыку, эту культуру. Это сейчас очень нужно, я думаю. Рок-культура – это свобода.

URL: http://www.vb.kg/363278
Теги:
музыка
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Сюжет: 10 мыслей о ... (102 материалов)
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  