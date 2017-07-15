10 мыслей о мечтах, сцене и выборе пути музыканта Чынтемира Акбарали уулу

Спросите себя: задумывались ли вы о том, что влияет на поведение и выбор разных людей? Что думают известные и не только кыргызстанцы о простых и близких всем нам вещах и явлениях? Через что им приходится пройти, чтобы добиться успеха и признания в своих сферах?

В рубрике "10 мыслей о…" мы беседуем с выдающимися, примечательными, интересными людьми. Врачами, актерами, певцами, финансистами и просто кыргызстанцами разных возрастов, пола и социального положения.

Они делятся своими мыслями о надеждах, сомнениях, свободе, творчестве, ценностях…

Чынтемир Акбарали уулу

музыкант, солист групп Dreamers, Spiral и "Найман"

Отец военный, поэтому мне нравилась эта профессия, интересно было. […] И еще он был музыкантом, играл на аккордеоне.

До 9 класса я не очень уверен был, а после решил, что буду музыкантом.

Я не представляю просто, как жить без музыки. У меня все связано с музыкой, с детства.

Чынгыз Джураев – мой учитель. Он давал мне диски Iron madden, Metallica, Pantera и джазовую музыку. Я полюбил эту музыку и подумал, что в Кыргызстане можно делать рок-музыку на кыргызском языке.

Когда мы собирались создать группу [Dreamers], мы были чуть-чуть другими, были мечтателями.

Даже мои друзья музыканты думают, что я ошибся и надо работать на свадьбах, петь свадебные песни, что останусь ни с чем. Но в рок-музыке есть адреналин, такая энергия, Я считаю, что все делаю правильно.

Я сам не замечал, но мне сказали: "Когда ты на сцене поешь, ты другой человек, а когда мы общаемся – другой". На сцене я выгляжу, наверное, очень дерзким.

Характер музыки у меня – невеселые песни. И тексты тоже. Они про жизнь, про любовь.

Рок-музыка – это не источник дохода сейчас у меня.

Мечтаю, чтобы в Кыргызстане помогли развивать рок-музыку, эту культуру. Это сейчас очень нужно, я думаю. Рок-культура – это свобода.