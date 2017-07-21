Атамбаев: Наши женщины никогда не носили мешки на голове, они были царицами

"Наши женщины никогда не носили мешки у себя на голове, они всегда были царицами", - об этом сегодня, 21 июля, в ходе открытия экспозиции "Алтайское кочевье" в селе Чон Сары-Ой Иссык-Кульской области сказал президент Алмазбек Атамбаев.

Кроме того, глава государства подчеркнул, что Кыргызстан является частью народностей алтайского кочевья и имеет с ними общую культуру. Будущее же всех народов зависит от взаимопомощи. И сейчас идет хорошая тенденция сближения алтайских культур.

"Некоторые гости мне сказали, что они уже снова хотят прилететь к нам в следующем месяце. Сегодня мы открыли всего лишь один павильон, один павильон большого комплекса. Он будет такой вводный, виде музея кочевой цивилизации, но здесь будет еще много павильонов. Я надеюсь, к концу августа здесь начнем строительство кыргызского кочевья. Некоторые делегаты мне уже сказали, что тоже хотят построить свои павильоны. Надо помнить, что у нас своя культура, наши женщины никогда не носили мешки на головах, они всегда были царицами", - сказал Алмазбек Атамбаев.