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Атамбаев: Наши женщины никогда не носили мешки на голове, они были царицами

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Родион Решетов

"Наши женщины никогда не носили мешки у себя на голове, они всегда были царицами", - об этом сегодня, 21 июля, в ходе открытия экспозиции "Алтайское кочевье" в селе Чон Сары-Ой Иссык-Кульской области сказал президент Алмазбек Атамбаев.

Кроме того, глава государства подчеркнул, что Кыргызстан является частью народностей алтайского кочевья и имеет с ними общую культуру. Будущее же всех народов зависит от взаимопомощи. И сейчас идет хорошая тенденция сближения алтайских культур.

"Некоторые гости мне сказали, что они уже снова хотят прилететь к нам в следующем месяце. Сегодня мы открыли всего лишь один павильон, один павильон большого комплекса. Он будет такой вводный, виде музея кочевой цивилизации, но здесь будет еще много павильонов. Я надеюсь, к концу августа здесь начнем строительство кыргызского кочевья. Некоторые делегаты мне уже сказали, что тоже хотят построить свои павильоны. Надо помнить, что у нас своя культура, наши женщины никогда не носили мешки на головах, они всегда были царицами", - сказал Алмазбек Атамбаев.

URL: http://www.vb.kg/363612
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Иссык-Кульская область, президент, культура
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Комментарии
правильно!
21.07.2017, 11:15

Какой молодец! Как правильно всё это ! Вот кому надо продолжать быть президентом ! Это очень верные шаги. 

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Mahabat Aitieva
21.07.2017, 11:15
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Минусов: 10
Комментариев: 40


"Наши женщины никогда не носили мешки у себя на голове, они всегда были царицами", - об этом сегодня, 21 июля, в ходе открытия экспозиции "Алтайское кочевье" в селе Чон Сары-Ой Иссык-Кульской области сказал президент Алмазбек Атамбаев.

Ислам исламом, а арабские культурные традиции перенимать мы не должны и не обязаны. Элечек прекрасен.

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Асель Бадыева
21.07.2017, 11:15
Карма: +3
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 3
Минусов: 0
Комментариев: 4

Хорошие слова сказал Президент. Полностью поддерживаю.  А на счет данного форума, то очень рада что на побережье Иссык-Куля открыт центр кочевой цивилизации. Это станет вопервых фактором развития туризма,  еще и стимулом для повышения диалога между учеными стран Алтайской цивилизации. 

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смит и вессон
21.07.2017, 11:17

Mahabat Aitieva


"Наши женщины никогда не носили мешки у себя на голове, они всегда были царицами", - об этом сегодня, 21 июля, в ходе открытия экспозиции "Алтайское кочевье" в селе Чон Сары-Ой Иссык-Кульской области сказал президент Алмазбек Атамбаев.

Ислам исламом, а арабские культурные традиции перенимать мы не должны и не обязаны. Элечек прекрасен.

полностью вас поддерживаю..как и президента в данной статье..

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Бекзат Асаналиев
21.07.2017, 11:28
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Плюсов: 21
Минусов: 17
Комментариев: 48

в точку! а сейчас пытаются из женщины сделать покорное бессловесное существо. и ведь многие женщины сами с этим согласны, с такой ролью. 

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Тимур Байменов
21.07.2017, 11:32
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Плюсов: 72
Минусов: 83
Комментариев: 91

Хорошо сказал президент. Уважаю его за знание истории и к стремлении объединить народ!

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кирова кирова
21.07.2017, 13:10
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Плюсов: 23
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Комментариев: 35

Спосибо президенту за такие правильные слова. У нас каждый чиновник и общ-е деятели должны призывать наших красивых девушек чтобы они не стали похожи на афганских девушек. Полностью согласен. Не верьте нашим имама-моралистам. У каждого своя голова. Думайте только со своей головой уважаемые наши красивые девушки. Не дразните афганцев или арабов.

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Фейк
21.07.2017, 13:25

Походу здесь все фейки АША

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Сагын Жолдошев
21.07.2017, 13:28
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Комментариев: 2

Эн туура. Урматтуу кыздар бул жашоодо бир гана жашообуз бар. Сиздер торолгондо эне атанар ушул кызым жэ балам ушул дуйнодо билимдуу илимдуу жана максатына жетсе экен деп тиленет. Башынарга ата эненин гана тарбиясын кармагыла. Диний тарбиянын кереги эмне. Башынарга жаман иш тушсо бир гана ата эненер гана куйот. Молдолор силерге башы дагы оорубай басып кетишет. Аларды укпагыла.

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Акыл Акыбаев
21.07.2017, 13:54
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Комментариев: 2

Правильно полностью поддерживаю. Виноваты наши имамы религиозники, без образованные. Именно они каждый день голову морочат в мечети нашим людям. Не верьте. Я тоже веруюший. Но моя вера только в моей серце а не 5 раз в мечети или в азане. Вот этот азан тоже задалбали. Кроме громких криков непонятных арабских ничего нету. Азан тоже убирать или погасить громкие звуки. А то покой не дают людям эти сволочи.

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Таку Сагын
21.07.2017, 14:12
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Комментариев: 4

Дорогие наши крсивые женшины девушки думайте головой. Вы сами посмотрите те страны где работает законы исламского шариата. Там одни дискрминации или ограничения женшинам. Там вообще права женщин не защищается особенно в саудовской аравии или иране или афганистане. А вы как будто сами поддерживайте такие нормы. Как сказал один верующий религия это болезнь души. На улице 21 век. Жизнь меняется с каждым часом. И мы тоже не должны отставаться от других народов. АТАМБАЕВ на 100 процент прав. Следуюший президент тоже призывать нащих женшин чтобы он не носили арабские мещки.

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Мирлан Канкулиев
21.07.2017, 14:36
Карма: -6
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Плюсов: 23
Минусов: 29
Комментариев: 27

Молодец АША. В точку сказал. Наши имамы моралисты вместо того чтобы растить афганских бородов нужно современным голосом обяснить нашим крисивым дамам, что вера - это не паранжа или хиджаб или арабская культура, а только добро. Наши имамы думают, что люди должны ходит так как этим имамам хочется или так как ислам настаивают. Шыш всем.

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