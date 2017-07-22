Зарплата, дивиденды, продажа скота - как зарабатывают лидеры фракций ЖК КР?

Государсвтенная кадровая служба опубликовала сводные данные о доходах и расходах депутатов парламента за 2016 год.

Большинство из них до прихода в парламент владели многомиллионным бизнесом, но их зарплату в парламенте нельзя назвать скромной. Годовая зарплата депутатов составляет 600-800 тыс. сомов. А лидеры фракций зарабатывают еще больше. "ВБ" отдельно изучил данные о доходах и расходах и имуществе главных парламентариев.

Иса Омуркулов, лидер фракции СДПК.

В прошлом году он заработал 944 тыс. сомов в виде заработной платы. Он владеет кошарой и семью земельными наделами, а также участком общей площадью в 24 га. Но основной источник дохода лидера фракции - это реализации домашнего скота. Так, в прошлом году он заработал 4,2 млн. сомов от продажи сельскохозяйственных животных.

В свою очередь, судя по официальным данным, в прошлом году у Омуркулова крупных затрат не было.

Омурбек Бабанов, лидер фракции "Республика-Ата Журт".

На своем посту Бабанов заработал чуть больше 1 млн. сомов. и 6 млн. сомов он получил в виде процентов от вкладов. Он владеет домом площадью 324 кв.м. При этом в течение года Бабанов не потратил ничего, судя по декларации.

Намного больше заработал его близкий родственник. В виде начислений от вкладов за год получил более 34 млн. сомов, 2,6 млн. сомов он получил в виде зарплаты и 3,7 млн. сомов от продажи АМТС. В его распоряжении имеются квартира и машина "Тойота Лендкрузер Прадо".

Алмазбек Баатырбеков, лидер фракции "Кыргызстан".

Самые скромные данные указал Баатырбеков. В прошлом году он получил в общей сложности 817 тыс. сомов на службе и 500 тыс. сомов от реализации продукции. Собственного жилья и транспорта, судя по декларации, у него нет. Из всего имущества у него имеется земельный участок с 0,1 га.

Близкий родственник Баатырбекова не имел доходов и расходов. Зато у него есть квартира и автомобиль "Лексус RX 300".

Лидер фракции "Онугуу-Прогресс" Бакыт Торобаев.

За год на своем посту он заработал 843 тыс. сомов. Владеет домом и квартирой.

Намного больше депутата заработал член его семьи. В прошлом году в виде заработной платы он получил лишь 102 тыс. сомов, то есть по 8,5 тыс. сомов в месяц. Но основной источник дохода семьи - это банковские вклады. За год он получил чуть больше 27 млн. сомов от дивидендов. На этого родственника также записан дом площадью 385 кв.м.

Лидер фракции "Ата Мекен" Омурбек Текебаев.

Оппозиционер заработал 987 тыс. сомов по месту работы, но при этом никакой собственности у Текебаева нет. В прошлом году он признался, что вся собственность семьи оформлена на его супругу. В декларации Текебаев указал, что его близкий родственник в прошлом году получил более 4,3 млн. сомов от предпринимательской деятельности, владеет двумя квартирами, земельным участком, нежилым помещением, парковочным местом и машиной "Тойота РАВ4".

Лидер фракции Бир Бол" Алтынбек Сулайманов.

Годовая зарплата Сулайманова составила 838 тыс. сомов. Но при этом расходы Сулайманова намного превышают доходов. Так, в прошлом году он потратил в общей сложности 9,5 млн. сомов. Из имущества он указал земельный участок, машину и просторную квартиру. Данных о доходах и расходах своего родственника Сулайманов не указал.

Примечение: В инфографике указана общая сумма доходов лидера фракции и его близкого родственника.

Об уровне доходов и расходов, а также имуществе и бизнесе первых лиц страны можете прочитать здесь, о доходах женщин-депутатов можете узнать здесь.