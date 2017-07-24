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В Чолпон-Ате закончилась итоговая пресс-конференция Алмазбека Атамбаева

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Родион Решетов

В городе Чолпон-Ате завершилась итоговая пресс-конференция Алмазбека Атамбаева. Длилось данное мероприятие четыре часа, в течение которых глава государства ответил на большое количество вопросов.

В основном речь шла о политике, экономике, грядущих выборах президента республики, а также затронули еще ряд различных вопросов.

Президент рассказал о запуске проекта "Таза Коом", в частности это касается внедрения онлайн-трансляций из залов судебных заседаний.

"На сегодня действуют заранее коррупционные законы. То есть можно дать штраф, а можно взятку. Мы хотим добиться того, чтобы в рамках проекта "Таза Коом" шла онлайн-трансляция судебного процесса. Я надеюсь, что успею ввести ее. Но если что, новый президент это сделает. Я очень многое возлагаю на это", - сказал Алмазбек Атамбаев.

Он также отметил знаменательное событие, прошедшее на днях в Бишкеке и Чолпон-Ате под названием "Форум алтайской цивилизации". Глава государства также отметил, что данная площадка была создана не в религиозных целях. "Мы сюда приглашаем не имамов", - отметил он.

"Направить религию в нужное русло можно образованием, объяснением. Другого пути нет. А если запрещать религию, то она начнет радикализироваться. Считаю, что в этой сфере мы нашли свой путь. Если понадобится, внесем изменения в соответствующее законодательство. Наши, да и мировые ошибки возникают от незнания религии. Часто ее путают с арабской культурой. И поэтому у нас нет другого пути", - сказал президент.

URL: http://www.vb.kg/363740
Теги:
Алмазбек Атамбаев, президент, религия, судебная реформа, Таза коом
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