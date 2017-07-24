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Дело Текебаева: Хочу быть владычицей морскою

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Виктория Куренева

Завтра, 25 июля в Первомайском районном суде должно продолжиться судебное заседание по делу лидера парламентской фракции "Ата Мекен" Омурбека Текебаева и бывшего министра чрезвычайных ситуаций Дуйшонкула Чотонова. Возможно, оно станет последним в первой инстанции.

На завтра запланировано исследование материалов уголовного дело о коррупции, в коей обвиняются подсудимые. Далее по уголовно-процессуальным нормам должны пройти прения сторон. После чего подсудимые скажут свое последнее слово. Ну и… долгожданный приговор, который с нетерпением ждут как сторонники Омурбека Чиркешовича, так и те, кому уже надоело наблюдать за тем, как представители высшего эшелона власти обирают КР посредством коррупционных схем.

Однако ключевым словом в запланированном на завтра мероприятии является "возможно". И тут нет ничего удивительного. Ведь для тех, кто с самого начала наблюдает за этим процессом, не секрет, какими методами действуют адвокаты подсудимых и сам господин Текебаев. А технологии очень просты – ложь, ложь и еще раз ложь. Собственно, одна составляющая на все случаи жизни. И это давно очевидно. Наверняка адвокаты постарается затянуть процесс. Любыми способами.

Ведь сторона защиты в унисон с подсудимыми заливается в стиле соловьиной трели о том, как обидно быть очерненными, будучи няшками. Если коротко, то в "песне", которую исполняют вышеупомянутые господа, говорится, мол, Текебаев стал жертвой правящей власти и других не менее влиятельных врагов. А ведь он страну не обворовывал, взяток не брал. Наоборот, всячески трудился на благо КР. И в доказательство своих слов подал в ЦИК документы для регистрации себя в качестве кандидата в президенты.

Хочется спросить: зачем Текебаеву президентство? Ведь человек он богатый, да и влияние имел безмерное у определенного контингента граждан, пока не показал себя со всех оборотных сторон. Казалось бы, ну чего господину не хватало? Хотя что-то это напоминает… "Хочу быть владычицей морскою, Чтобы жить мне в Окияне-море, Чтобы служила мне рыбка золотая И была б у меня на посылках"? Чем сказка закончилась, ни для кого не секрет.

Так о чем же врут на суде лидер фракции "Ата Мекен" и его адвокаты. О разном. Можно привести множество примеров. Однако не будем далеко углубляться в процесс. За основу возьмем крайнее заседание в Первомайском районном суде, которое состоялось 20 июля.

В ходе заседания, кроме всего прочего, сторона защиты заявила очередное ходатайство о возвращении дела в прокуратуру для восполнения пробелов следствия. Адвокаты пояснили, что Алексея Модина (посредника между Маевским и Текебаевым) и Леонида Маевского (заявителя) нужно привлечь к уголовной ответственности.

По словам Текебаева, предприниматель из России Маевский, который в 2010 году хотел получить место в управлении сотового оператора MegaCom, как теперь выясняется не без помощи лидера "Ата Мекена", - мошенник и проходимец. Однако тот факт, что Омурбек Чиркешович встречался с Маевским и вел переговоры на тему MegaCom уже доказан. Тут и возникает резонный вопрос: зная о непорядочности россиянина, зачем надо было с ним встречаться и вести дела? А потом в суде отрицать наличие этого факта.

Все очень просто. Отдельные граждане родину любят до тех пор, пока ее продать можно. И неважно кому – кристально чистому человеку или чёрту лысому. Важно – за сколько. В этом случае патриотизм и совесть стремительно испаряются. Ты думаешь о взятке, которую тебе пообещали в размере $1 миллиона и представляешь увесистый дипломат, который вот-вот будет лежать на заднем сиденье твоего и без того роскошного автомобиля. Эх, красота-то какая, ляпота!

Наверняка сам Текебаев думает, что на его месте так поступил бы каждый. Именно поэтому в своем проступке он не видит ничего ужасного. Вот только озвучить это в суде он не может. Потому продолжает настаивать на том, что его заказали. И кричит, разглагольствует, дескать, в независимом государстве так с людьми поступать нельзя. Да кто бы спорил? Зато обворовывать независимое государство - в самый раз. Вот она в чем сущность человеческая!

К слову, ежели Текебаев, его адвокаты, а вместе с ними Отунбаева, Кулов и Нарымбаев искренне считают, что дело лидера "Ата Мекена" - политический заказ, тогда, господа, надо было в суде давать серьезные показания. А вы что же? В 2010 году такого-то числа Омурбек Чиркешович… "Сидел у себя в кабинете", "В это время говорил по телефону", "Был в малиновом пиджаке". Не солидно как-то. А впрочем, сидя в кабинете в малиновом пиджаке можно с превеликим удовольствием брать взятку в размере $1 миллиона.

Нелепые свидетельские показания некогда влиятельных политиков и чиновника убедили в одном: все они приняли правила игры Маевского. Ему, как пострадавшему, выгодно, что наши уважаемые экс-члены временного правительства и бывший руководитель аппарат президента КР выставили подсудимого Текебаева, мягко говоря, в анекдотичном свете.

К слову, нет сомнений в том, что сама Роза Исаковна, как человек здравомыслящий, никогда бы не стала иметь дел с Леонидом Маевским. Потому как она глыба в политике и жизни. В отличие от тех, кто сегодня сидит на скамье подсудимых.

И последнее, о чем бы хотелось сказать. Непонятно, на что рассчитывает Текебаев, пытаясь зарегистрироваться в кандидаты в президенты из СИЗО. Ведь сегодня на ежегодной итоговой пресс-конференции в Чолпон-Ате действующий глава страны прямо сказал:

"Абсурд какой-то. Люди различного плана лишь бы на два с половиной месяца получить иммунитет претендуют на пост президента. Я хочу сказать откровенно, что разбирался с юристами. Есть конкретный закон: люди, находящиеся в местах лишения свободы, имеют активное избирательное право - то есть голосовать, а вот прецедентов с пассивным выдвижением не было. Я попросил все материалы передать в ЦИК".

URL: http://www.vb.kg/363773
Теги:
Ата Мекен, СИЗО, выборы, коррупция, президент, приговор, суд, Омурбек Текебаев
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Комментарии
Агнесса Зыкова
24.07.2017, 21:25
Карма: +2
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 9
Минусов: 7
Комментариев: 17

Текебаев утверждает, что хотел заказать Маевскому пиар себя и лобби в Кремле. Но никто не называет сумму, что он планировал платить росс. бизнесмену за услуги, и наоборот это Маевский, его встречает, гуляет, кормит.

Если всё было в пиаре, почему встречи с Маевским происходили не в офисе Ата-Мекен совместно  с другими пиарщиками партии?

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Жаркынай Сейитбекова
25.07.2017, 01:17
Карма: +2
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 11
Минусов: 9
Комментариев: 14

Пусть будет королевой СИЗО и мест не столь отдалённых. Мародёрам - тюрьмы, честным людям - спокойная жизнь.

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