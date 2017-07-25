Футбол: EREM не смог пробиться в четвертьфинал клубного чемпионата Азии

Чемпион Кыргызстана по футзалу EREM не смог пробиться в четвертьфинал клубного чемпионата Азии, который проходит в Хошимине (Вьетнам).

Как сообщает официальный сайт Азиатской футбольной конфедерации, в заключительном матче группы "А", в котором играет EREM, встретились "Тай Сон Нам" (Вьетнам) и Аль-Дафра (ОАЭ). Итог матча 2:0 в пользу команды из Вьетнама.

Отметим, в этот день чуть ранее EREM одолел "Вик Вайперс" (Австралия) со счетом 1:0. Помимо этого, в двух предыдущих турах чемпионы страны одержали победу над "Тай Сон Нам" со счетом 5:4, однако во втором матче уступили "Аль-Дафра" (0:4).

Таким образом, по итогам группового этапа все три команды набрали по 6 очков, кроме австралийской, которая не выиграла ни одной встречи. Однако по разнице пропущенных и забитых голов в четвертьфинал путевку завоевали "Аль-Дафра" и "Тай Сон Нам". EREM же занял третье место и выбывает из турнира.