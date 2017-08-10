ЦИК отказала в создании особых условий для тестирования Текебаева

ЦИК отказала лидеру партии "Ата Мекен" Омурбеку Текебаеву в допуске к экзамену по госязыку. Такое решение принято сегодня, 10 августа, на заседании Центризбиркома.

На заседании члены ЦИК рассматривали жалобу уполномоченного представителя о создании условий для тестирования Омурбека Текебаева, который сейчас находится под стражей. Большинство членов ЦИК проголосовали за отказ в удовлетворении жалобы.

Отметим, сегодня был последний день для тестирования Текебаева, и таким образом, без выполнения этого требования он не будет допущен к выборам.

Напомним, с 26 июля началось тестирование кандидатов в президенты на знание госязыка. В ситуации с Омурбеком Текебаевым, который сейчас находится под стражей в СИЗО ГКНБ по обвинению в коррупции, возникла проблема. Суд запретил ему временно покидать СИЗО и его сторонники в свою очередь обратились в ЦИК. Но в Центризбиркоме заявили, что в законодательстве имеются пробелы на этот счет, возложив ответственность за урегулирование вопроса на суд. Суд в свою очередь признал бездействие ЦИК, но отметил, что комиссия и не обязана создавать условия для кандидатов. Срок сдачи теста Текебаева продлен до 10 августа. В случае, если кандидат до этого времени не пройдет тестирование, его не допустят к предвыборной гонке. Сторонники кандидата объявили голодовку. И считают, что таким образом ЦИК пытается самоустраниться от своих прямых обязательства и не допустить Текебаева на выборы. Несколько членов ЦИК просили спикера и лидеров фракций Жогорку Кенеша вмешаться в ситуацию.