Атамбаев: Сохранение снежного барса нужно включить в Стратегию развития КР

В Национальную стратегию устойчивого развития страны необходимо включить программу по сохранению популяции снежного барса, который находится на грани вымирания. Об этом сегодня, 25 августа, на международном форуме по сохранению снежного барса заявил президент Алмазбек Атамбаев.

"Хочу обратиться к парламенту и правительству, которое сегодня-завтра должно быть сформировано. Сегодня в Кыргызстане разрабатывается Стратегия устойчивого развития страны до 2040 года. Почему выбрана эта дата? Потому что мы будем отмечать 1200-летие создания Великого кыргызского каганата. Символично, что первого руководителя кыргызского каганата, первого кагана кыргызов звали Барсбек. Поэтому будет единственно верным, если в этой Стратегии найдет свое достойное место и программа по сохранению снежного барса и его экосистем", - сказал глава государства.

Отметим, в настоящее время численность снежных барсов катастрофически мала и не превышает 5-6 тысяч особей. Животное занесено в Красную книгу и имеет охранный статус в странах обитания, в том числе и в Кыргызстане. Так, в августе этого года штраф за охоту на снежного барса с 500 тысяч сомов увеличен до 1,5 млн сомов. Специалисты пытаются отследить безопасность и передвижения животного с помощью чиповых ошейников. Территории их нахождения являются охранными зонами.