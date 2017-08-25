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Атамбаев: Сохранение снежного барса нужно включить в Стратегию развития КР

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Айдана Абдуваитова

В Национальную стратегию устойчивого развития страны необходимо включить программу по сохранению популяции снежного барса, который находится на грани вымирания. Об этом сегодня, 25 августа, на международном форуме по сохранению снежного барса заявил президент Алмазбек Атамбаев.

"Хочу обратиться к парламенту и правительству, которое сегодня-завтра должно быть сформировано. Сегодня в Кыргызстане разрабатывается Стратегия устойчивого развития страны до 2040 года. Почему выбрана эта дата? Потому что мы будем отмечать 1200-летие создания Великого кыргызского каганата. Символично, что первого руководителя кыргызского каганата, первого кагана кыргызов звали Барсбек. Поэтому будет единственно верным, если в этой Стратегии найдет свое достойное место и программа по сохранению снежного барса и его экосистем", - сказал глава государства.

Отметим, в настоящее время численность снежных барсов катастрофически мала и не превышает 5-6 тысяч особей. Животное занесено в Красную книгу и имеет охранный статус в странах обитания, в том числе и в Кыргызстане. Так, в августе этого года штраф за охоту на снежного барса с 500 тысяч сомов увеличен до 1,5 млн сомов. Специалисты пытаются отследить безопасность и передвижения животного с помощью чиповых ошейников. Территории их нахождения являются охранными зонами.

URL: http://www.vb.kg/365309
Теги:
Алмазбек Атамбаев, снежный барс, стратегия развития
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Комментарии
Барак уБАМа
25.08.2017, 11:59
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Плюсов: 67
Минусов: 31
Комментариев: 215

Господин АША не пора ли включить в эту долбанную стратегию о безопасности граждан на дорогах. Или барсы ценнее?

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Медет Осмоналиев
25.08.2017, 12:32
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Сумма оценок комментариев
Плюсов: 218
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Комментариев: 460

Барак уБАМа

Господин АША не пора ли включить в эту долбанную стратегию о безопасности граждан на дорогах. Или барсы ценнее?

Уже включено.

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Жалоба модератору
Медет Осмоналиев
25.08.2017, 13:01
Карма: +101
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Плюсов: 218
Минусов: 117
Комментариев: 460

"Безопасный город" реализуют в рамках национальной программы "Таза коом". Об этом сегодня, 17 июля, на пресс-конференции сообщил секретарь Совета безопасности Темир Джумакадыров.По его словам, в настоящий момент разработан комплекс мер, состоящий из шести блоков, в том числе автоматизация управления в сфере обеспечения дорожной безопасности."Проект "Безопасный город" будет реализовываться в рамках национальной программы "Таза коом". В данном направлении уже есть определенные хорошие продвижения. Я думаю, что в скором времени в пилотном режиме несколько городов заработают, и в дальнейшем этот проект охватит все населенные пункты страны. Это как раз-таки автоматизация и реализация проекта "Безопасный город" в комплексе. Помимо этого направления есть ряд других, требующих автоматизации", - сказал Джумакадыров.

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