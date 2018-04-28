Кыргызстан обретет уникальную реликвию – частицу мощей святого Фомы

Сегодня, 28 апреля в Кыргызстан из Италии пребывает уникальная и очень редкая реликвия – частица мощей святого апостола Фомы – Небесного покровителя Средней Азии.

Кыргызстан будет шестой страной в мире, которая обретет эту святыню.

Священный ковчег с мощами, для которого специально пишут икону святому Фоме, в Кыргызстан из Италии доставит епископ Бишкекский и Кыргызстанский Даниил.

Встреча святыни состоится сегодня, 28 апреля в 16.00, на соборной площади Свято-Воскресенского кафедрального собора Бишкека (пр. Жибек-Жолу, 497).

Справочно: Апостола Фому называют "апостолом веры" – в память о его сомнениях при встрече с воскресшим Господом Иисусом Христом и обретенной вере. И в сегодняшнем мире безверия его пример как никогда актуален.

В Индии, где апостол Фома проповедовал и был мученически убит, находится его гробница (г. Каламин). Место это называется "священной землей". В настоящее время над гробницей воздвигнут собор во имя апостола Фомы, и место его захоронения находится в самом центре собора.

Так случилось, что святое тело было перенесено из Индии в город Эдессу (юго-восток современной Турции) в серебряной урне, подвешенной на серебряных же цепях в 230 году по Р.Х. Начиная с XIII века мощи апостола находятся в итальянском городе Ортона. Перенесение мощей в Ортону было знаменательным событием: город приобрел небесного покровителя.

С тех самых пор и по сей день мощи святого апостола Фомы хранятся в соборе города Ортоны, в который стекаются многочисленные паломники со всего света для поклонения святыне.

Так как апостольский путь в Индию пролегал через земли Средней Азии, известно, что святому Фоме удалось посеять здесь семена веры. Таким образом христианство в Среднюю Азию пришло на 1000 лет раньше, чем на Русь. И апостол Фома считается Небесным покровителем азиатского мира.

Во всем мире всего шесть стран имеют у себя эту святыню. Частицы мощей апостола Фомы очень редкая реликвия, и помимо итальянской Ортоны, части мощей святого апостола Фомы есть только в Индии, Грузии, Венгрии и на Афоне.

Управление Бишкекской и Кыргызстанской епархии приглашает всех желающих принять участие в важнейшем для региона историческом событии