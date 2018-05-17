Феликс Кулов: На лидера оппозиции Сапар Исаков не тянет

Сапар Исаков может возглавить действенную оппозицию, если окажется в местах лишения свободы. Об этом на своей страничке в соцсетях написал юрист Нурбек Токтакунов.

"Если он сумеет проскочить извилистые фарватеры прогнившей судебно-правовой системы, быть может он сможет создать настоящую действенную оппозицию. А действенная оппозиция, это то, что сейчас нужно президенту Кыргызстана, ради его же спасения", - отметил он.

Однако политик Феликс Кулов с мнением юриста не согласился. По его словам, бывший премьер-министр КР "хороший парень, но для политической и оппозиционной карьеры этого маловато".

- Конечно, он сейчас находится в связке с Алмазбеком Атамбаевым. А между ним и Сооронбаем Жээнбековым пробежала "черная кошка" после его неоднозначных заявлений на съезде 31 марта. И говорить о скором выходе из этих непростых отношений между ними рано. Да и Сапар Исаков несколько раз неоднозначно высказывался в адрес действующего президента КР, в том числе, и по ситуации с ТЭЦ Бишкека. Конечно, у Алмазбека Шаршеновича и бывшего главы кабмина есть определенный круг сторонников, пусть пока и малочисленный. Но для создания сильной оппозиции этого недостаточно. Тем более, после формирования нового правительства граждане ждут результатов от его работы. Сыграть на создании оппозиционного крыла сможет факт неэффективности кабмина. Особенно, когда все наблюдают положительные перемены от смены лидера в той же Армении. Однако я сомневаюсь, что оппозицию может представлять Сапар Исаков, - рассказал VB.KG Феликс Шаршенбаевич.

Политик также усомнился, что арест бывшего премьера как-то поможет его карьере.

- После всплывших фактов коррупции про "золотые" плоскогубцы и кондиционеры, граждане понимают, что виновные должны понести ответственность. Поэтому резонанса, удивления и противостояния этот факт не вызовет. Слишком много скандала вокруг модернизации ТЭЦ всплыло в последнее время, - считает Кулов.