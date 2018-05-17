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Депутаты не поняли, что голосуют против экс-президента?

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Марина Осипова

Любопытная вещь случилась сегодня в Жогорку Кенеше Кыргызской Республики. Как уже ранее писала "Вечерка", депутаты большинством голосов проголосовали за подготовку механизма лишения экс-президента Алмазбека Атамбаева статуса неприкосновенности.

Результаты голосования выложил на своем аккаунте в Twitter парламентарий Дастан Бекешев.

Он же пояснил позже "Вечерке", что предложение не обсуждалось. И, возможно, депутаты и не поняли, за что, или, против кого они голосуют.

Бекешев предположил, что, скорее всего парламентарии попытаются переиграть это голосование.

Более детальный комментарий о голосовании депутат дал буквально полчаса назад на своем аккаунте в FB:

Сегодня мы приняли постановление ЖК по выводам депутатской комиссии, которая была создана для изучения причин аварии на ТЭЦ и рационального использования кредитных средств.

Обычно предложения депутатов спикер зачитывает для стенограммы и ставит на голосование. Так было, к примеру, когда мы в феврале 2018 года заслушивали информацию о причинах аварии на ТЭЦ. Мы голосовали по каждому прочитанному предложению. Но сегодня было иначе.

Я думаю, это было сделано специально.

Я просил прочитывать предложение и ставить на голосование, но спикер сказал, что предложения депутатов имеются в компьютере, и тут же начал процедуру голосования по предложениям. Лишь после принятия постановления я узнал, какие предложения давали депутаты. При голосовании некоторые коллеги спрашивали о сути предложения, а это показывает, что не все были в курсе о сути вносимых предложений.

Прошло предложение Каныбека Иманалиева о привлечении Сапара Исакова и других лиц к ответственности, хотя до этого все говорили, что мы передадим заключение правоохранительным органам и не будем выяснять, кто виноват, а кто не виноват. То есть, три дня мы говорили, что органы должны найти виновных, а в результате без всяких доказательств мы нашли виновных.

Прошло предложение Масалиева о поручении Комитетам ЖК разработать законопроект о снятии неприкосновенности с экс-президента Атамбаева и разработке механизмов снятия неприкосновенности у экс-президентов. Этот порученческий пункт – пробный шар: пройдёт ли законодательная инициатива? Законопроект все равно инициируется депутатами, а не комитетами.

Моё предложение о проведении международного аудита расходов, потраченных на модернизацию ТЭЦ не прошло. Наши же внутренние аудиты и оценки со стороны правоохранительных органов будут ставиться под сомнение ввиду политических противоборств.

Кто бы там ни был, коррупционеры должны понести ответственность. Но я всё же хочу отметить о некоторой тенденциозности при заседании ЖК.

1. Я показываю документы, что товары были приняты на баланс ТЭЦ экс-директором ТЭЦ, а коллеги это не воспринимают и, наоборот, спрашивают мнение человека, благодаря которому весь Бишкек мёрз зимой. Некоторые коллеги вообще попросили для него охраны. На ровном месте депутатам дают искажённую информацию, а некоторые этого не слышат или не хотят слышать. Кто-то сказал, что благодаря экс-директору ТЭЦ мы узнали о плоскогубцах. Да, это так. Но почему он молчал и принимал на баланс злосчастные плоскогубцы и стал орать после аварии?

2. Некоторым депутатам присылали на воцап с неизвестного номера материалы по ТЭЦ, где были пометки, на что нужно обратить внимание, что нужно спрашивать. Думаете, это активист от безделья получил номера депутатов и пересылал по 36 файлов?

3. И почему спикер не захотел читать предложения депутатов, когда до завершения заседания оставалось полчаса?

4. Те, кто раньше настаивал и защищал кредитное соглашение, резко изменили свою позицию.

И, всё же будем надеяться, что правоохранительные органы смогут добраться до сути без всякой политики и не дадут бесследно исчезнуть коррупционерам.

URL: https://www.vb.kg/370938
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Дастан Бекешев, коррупция, неприкосновенность, парламент, президент, ТЭЦ
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Комментарии
Kurmanbek Akaev
17.05.2018, 23:11
Карма: +15
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 19
Минусов: 4
Комментариев: 29

Молодец Бекешев! Пора наводить порядок в Жогорку Кенеше.

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Жама
18.05.2018, 00:13

ну а почему нет то? пусть отвечает по закону как любой другой гражданин. тоже мне... 

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