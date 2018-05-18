Если отдать все долги Китаю, Кыргызстану останется дырка от бублика

Госдолг Кыргызстана в два раза превышает общий объем международных резервов страны.

Так, согласно годовому отчету Нацбанка КР, на конец 2017 года объем валовых международных резервов или, проще говоря, денежный запас страны составил 2 миллиарда 176 миллионов 500 тысяч долларов США.

При этом государственный долг (внешний и внутренний - ред.) Кыргызстана, по данным Минфина, по состоянию на 31 января 2018 года достиг отметки в 4 миллиарда 624 миллиона 81 доллар США, или 316 млрд 420 млн 600 тысяч сомов в переводе на нацвалюту по сегодняшнему курсу - на 18 мая 2018 года он составляет в среднем 68 сомов 40 тыйынов.

Также, согласно прогнозам финансового ведомства, доходы госбюджета КР в 2018 году должны будут составить 158,4 млрд сомов. А вот дефицит, возможно, достигнет 20 миллиардов 27 миллионов сомов.

Следовательно, "все" деньги страны в 2018 году остановятся на отметке примерно в 130 миллиардов 429 миллионов 600 тысяч сомов или в 1 миллиард 907 миллионов долларов США. То есть вполовину меньше суммы госдолга республики.

Это, безусловно, очень грубый подсчет. При этом мы не учитываем НИКАКИЕ расходы, выплаты и даже прогнозируемый дефицит бюджета.

Что касается наших долговых обязательств - задолженность республики только перед "Эксимбанком" КНР на данный момент равна 1,7 млрд долларов. Если вдруг случится так, что китайская сторона потребует единовременной выплаты всех кредитов (а при нынешней политической ситуации в Кыргызстане в отношении Китая это вполне возможно - ред.), и правительству удастся реализовать все имеющиеся активы, у Кыргызстана останется всего лишь 200 миллионов долларов, или 13 миллиардов 680 миллионов сомов. Ерунда даже для нашей республики. Но еще нужно будет где-то найти три миллиарда долларов для оплаты кредитов других доноров.

В отечественном Минфине, правда, уверяют, что пока у государства достаточно средств для обслуживания внешних займов, а первый транш по их погашению намечен на 2025 год. Конечно, если речь не зайдет о разрыве дипломатических отношений и форс-мажоре…

Так может стоит подумать не только о том, где бы стране заработать денег, но и как бы сократить расходы? К примеру, в прошлом году только на обслуживание аппарата парламента страны из госбюджета выделено 647,7 млн сомов…