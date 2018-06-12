По итогам 2017 года Китай стал главным инвестором для Кыргызстана

Государственный визит президента Сооронбая Жээнбекова в Китай можно считать успешным. Такое заявление сделал министр иностранных дел Эрлан Абдылдаев на пресс-конференции по итогам саммита ШОС.

Впервые саммит проходил с участием восьми стран: Кыргызстан, Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана и новые полноправные члены организации - Индия и Пакистан. В качестве стран-наблюдателей присутствовали главы Монголии, Беларуси, Афганистана и Ирана.

Главы государств стран ШОС обсудили и приняли ряд документов, касающихся дальнейшего развития организации, а также сотрудничества в области безопасности, политической, экономической и культурно-гуманитарной сферах.

В ходе государственного визита в Китай 6-8 июня Сооронбай Жээнбеков провел встречи с председателем Китая Си Цзиньпином, председателем парламента Китая Ли Чжаньшу и премьер-министром Китая Ли Кэцяном.

- Саммит был успешным. Председатель Китая Си Цзиньпин проделал серьезную работу по адаптации новых членов организации. Все 17 документов, подготовленных к рассмотрению, были подписаны. Приняты решения по антинаркотической стратегии, концепции сотрудничества в области охраны окружающей среды. Отмечу обращение к молодежи. Страны ШОС тем самым намерены направить молодежь в правильное русло - увести от таких течений, как экстремизм, терроризм, сепаратизм, - подчеркнул глава МИД.

На площадках ШОС осуществляется многостороннее торгово-экономическое сотрудничество с Китаем, сообщил заместитель министра экономики Алмаз Сазбаков.

- За прошедшие 26 лет независимости Кыргызстана Китай стал одним из крупнейших партнеров страны. Принципы стратегического партнерства между Кыргызской Республикой и КНР активно реализуются в сфере экономического сотрудничества. По итогам 2017 года Китай стал нашим главным торгово-экономическим партнером и его инвестором. За период 2013-2017гг. товарооборот КР с КНР увеличился на 8,6%, в т.ч. экспорт – в 2,5 раза и импорт – на 4,7%. В 2017 году он составил 1,597 тыс. 5 млн. долларов. А в январе-феврале 2018г. – 344 млн.долларов, предоставил данные замминистр экономики.

Со слов Алмаза Сазбакова, Китай заинтересован в углублении взаимоотношений с Кыргызстаном, готов и дальше реализовывать совместные проекты, оказывать помощь.

В подтверждение тому, в рамках саммита ШОС состоялось подписание ряда документов по кыргызско-китайскому сотрудничеству. Подробнее о них в нашем видеоматериале.