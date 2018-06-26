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В Кыргызстане на питание одного ребенка выделяется 7 сомов в день

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- Виктория Григоренко
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В Кыргызстане на данный момент функционирует 2 тысячи 236 пришкольных столовых. При этом, 1 тысяча 146 школ республики предоставляет детям горячее питание. Об этом VB.KG сообщили в министерстве образования КР.

Как уточняется, при поддержке доноров в школы поставлено кухонное оборудование, проведено обучение персонала. Также разработано сбалансированное меню, введен штат школьных поваров, получающих заработную плату из бюджета ведомства.

- Ежедневно на питание одного ребенка из республиканского бюджета выделяется 7 сомов. Всего в текущем году на эти нужды выделено около 468 миллионов сомов. И эта сумма повышается из года в год. Так за три года она выросла на 33 миллиона сомов в связи с ростом числа учеников начальной школы, - пояснили в Минобразования.

К 2021 году охватить горячим питанием МОН планирует еще 1 тысячу 20 школ.

- В дошкольных образовательных учреждениях сумма, выделяемая ежедневно на одного ребенка, варьируется от 36 до 60 сомов, из которых 50% - вклад органов местного самоуправления, а 50% вносят родители, - подчеркнули в ведомстве.

Уточняется, что после ряда публикаций о плохом качестве питания в ряде дошкольных учреждений, МОН начало его проверку во всех дестких садах республики.

Примечательно, что в Казахстане от бесплатного питания школьников отказались еще в 2015 году. Там государство выделяет около 300 – 400 тенге на еду детей лишь из социально-уязвимых семей. Однако после того, как в стране стала повышаться заболеваемость несовершеннолетних, связанная с недостаточностью витаминов и микроэлементов, в стране решили вернуть практику выделения средств из муниципальных бюджетов на организацию правильного питания.

В России в среднем по стране стоимость школьного питания на каждого ребенка составляет более 50 рублей в день. Часть этой суммы - деньги родителей, часть - дотации из госбюджета. При этом в каждом регионе суммы разные. Социально-незащищенная категория - это дети из многодетных и малообеспеченных семей. Они питаются бесплатно. За остальных должны доплачивать родители.

URL: https://www.vb.kg/371708
Теги:
дети, детский сад, питание, школа, Кыргызстан, деньги, Министерство образования
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