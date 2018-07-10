Кто помимо Жээнбекова был приглашен на инаугурацию Эрдогана

9 июля в Анкере прошла инаугурация Реджепа Тайипа Эрдогана. Он принес присягу в парламенте в присутствии правительства.

На торжественной церемонии, по данным турецких СМИ, присутствовали 5 тысяч гостей, главы 22-х государств, 17 премьер-министров, вице-президенты и спикеры парламентов.

Делегацию из Кыргызстана возглавил президент Сооронбай Жээнбеков, из России – премьер-министр Дмитрий Медведев.

Гостями церемонии также стали президенты Боснии и Герцеговины, Болгарии, Венесуэлы, Грузии, Косово, Македонии, Молдавии, Сербии, Пакистана, Судана, Гвинеи Биссау, Замбии, Сомали, Габона, Чада, Джибути и нескольких других африканских государств.

Турция официально изменила форму правления превратившись из парламентской в президентскую республику.