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Кто помимо Жээнбекова был приглашен на инаугурацию Эрдогана

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- Оксана Гут
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9 июля в Анкере прошла инаугурация Реджепа Тайипа Эрдогана. Он принес присягу в парламенте в присутствии правительства.

На торжественной церемонии, по данным турецких СМИ, присутствовали 5 тысяч гостей, главы 22-х государств, 17 премьер-министров, вице-президенты и спикеры парламентов.

Делегацию из Кыргызстана возглавил президент Сооронбай Жээнбеков, из России – премьер-министр Дмитрий Медведев.

Гостями церемонии также стали президенты Боснии и Герцеговины, Болгарии, Венесуэлы, Грузии, Косово, Македонии, Молдавии, Сербии, Пакистана, Судана, Гвинеи Биссау, Замбии, Сомали, Габона, Чада, Джибути и нескольких других африканских государств.

Турция официально изменила форму правления превратившись из парламентской в президентскую республику.

URL: https://www.vb.kg/372015
Теги:
Грузия, Европа, Пакистан, Россия, Турция, Кыргызстан, Реджеп Эрдоган, Дмитрий Медведев, Сооронбай Жээнбеков
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Комментарии
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10.07.2018, 17:40

той и еще раз той, любит наш такие мероприятия. 

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