В Аламединском районе пропали двое подростков

ОВД Аламединского района разыскивают без вести пропавшего Кубаныч уулу Медербека 2004 года рождения, проживающего по адресу село Октябрьское, ул. Партсъезд, который 18 июля примерно в 07.30 вышел из дома и до сих пор не вернулся, сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

Приметы: рост 160-165 см, среднего телосложения, волосы черного цвета короткие, глаза черные.

Был одет: футболка черного цвета с надписью "UFC", кепка синего цвета с надписью "Vintage", шорты синего цвета, рюкзак черного цвета, на ногах босоножки коричневого цвета.

Также разыскивается без вести пропавший Назарбаев Исламбек Жоомартович 2004 года рождения, проживающий по адресу село Октябрьское, ул. Партсъезд.

Приметы: рост 160-165 см, среднего телосложения, волосы черного цвета короткие, глаза черные.

Был одет: футболка синего цвета, спортивные штаны синего цвета, ботасы черного цвета с белыми подошвами, рюкзак черного цвета.

Просим всех, кто располагает информацией о местонахождении Назарбаева И.Ж. и Кубаныч уулу М. обращаться по телефонам: дежурную часть ОВД Аламединского района 0(312) 36-35-27, 0(700)20-96-66 , 0 (550) 51-09-05 или в 102.

Без вести пропавшие несовершеннолетние Назарбаев И. и Кубаныч М. являются друзьями, проживали в одном районе, вышли из дома в одно и то же время и, вполне возможно, могут быть вместе.