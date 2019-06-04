Нужна любая помощь! Трехлетнего Тимура ищут третий день

Семейный выезд на природу в Суусамырскую долину закончился трагедией. Утром, 2 июня, семья завтракала рядом с рекой Кокомерон. Трехлетний Тимур играл рядом с родителями. Но хватило нескольких секунд, чтобы ребенок пропал. Самостоятельные поиски не дали результатов, и родители позвонили спасателям.

- В поисках задействованы 9 сотрудников МЧС и 6 милиционеров. Они прочесывают русло реки, - рассказали в МЧС.

Кроме того, в районе поисков работают добровольцы, для осмотра местности используют дроны.

Отец малыша рассказал, что поиски осложняются из-за сложного рельефа местности. Добровольцы хотели спуститься на лодке вниз по течению, однако оказалось, что это сделать невозможно.

Сейчас на месте происшествия достаточно людей для проведения операции, однако родственники пропавшего мальчика сообщают, что помощь волонтеров со специальной подготовкой, у которых есть снаряжение и дроны, не будет лишней.

К помощи родителям и спасателям подключились друзья семьи, блогеры...

"Друзья! Обращаюсь за помощью!!! Если есть у кого-то водолазное снаряжение, водолазные костюмы и вся необходимая амуниция для проведения поисковых работ под водой, прошу вас, наберите меня +996 556676263, либо моего друга 0555-609-279 Александр. Сейчас в районе исчезновения Тимура, которому чуть больше трёх лет, работают спасатели МЧС, местные жители и родственники мальчика. На данный момент мы собрали второй поисковой отряд, который находится в Бишкеке, и по-необходимости отправится в район поисков. Если у вас есть джипы, которые смогут преодолеть труднопроходимые места, то тоже просим откликнуться!!! Прошу максимально распространить этот пост!!!", - написал на своих аккаунтах в соцсетях шоумен Тимур Джумабаев.