Данила, похищенного в Канте утром, искали и с воздуха на вертолете

12-летний Данил из Канта, похищенный утром по дороге в школу, до сих пор не найден. Поиски с воздуха на вертолете, предоставленном российской авиабазой "Кант" результатов не дали. Об этом VB.KG сообщил отец мальчика Виталий.

Он также сказал, что им – родителям – никто из похитителей не звонил, никаких требований не выдвигал. У родных ребенка даже нет никаких предположений: ни долгов, ни врагов, которые могли бы быть способны на такое преступление, семья не богатая.

В настоящее время поисковые мероприятия продолжаются. Пресс-служба ГУВД Чуйской области никакой новой информации не сообщает, ссылаясь на тайну следствия. Остается надеяться, что план перехват все же был объявлен.

Насколько известно редакции от очевидцев, сотрудники правоохранительных органов все еще проверяют видео с камер наружного видеонаблюдения, расположенных неподалеку от места происшествия. Также обходят близлежащую территорию.

Стоит отметить, что после произошедшего в Сети стала активно распространяться дезинформация по поводу того, что мальчик найден, преступники найдены, и ими оказались граждане Пакистана. Как заявляет мама Данила, это не правда.

Уважаемые читатели! Огромная просьба не пересылать сообщения такого рода.

Когда несовершеннолетний будет найден об этом сообщат официальные органы или родители Данила.

Напомним, сегодня утром, 11 апреля, примерно в 8.40 часов по дороге в школу во втором микрорайоне Канта был похищен 12-летний мальчик. Похитители поджидали его на белой машине с логотипом "Яндекс.Такси" марки "Хонда Фит" со снятыми госномерами. Преступников было несколько, они, по некоторым данным, были в черных масках. Само авто, скорее всего, числится в угоне.

Все, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении Браилкина Данила 2007 года рождения или о вышеуказанной машине, пожалуйста, позвоните по телефонам: "102", 0312 43 01, 27 43 88 85, 070028 26 99.