Нашлась! Пропал ребенок! У Влады синдром Дауна, она очень плохо говорит!

Влада в 16.30 вышла из 34-й школы в направлении улицы Карла Маркса и пропала.

Девочка страдает синдромом Дауна, и очень плохо разговаривает.

Как сообщила VB.KG мама пропавшей, дочка никогда раньше не уезжала со школы одна. В этот раз у нее должен был быть урок танцев, но на него она не пошла. В школе, говорит мама Влады, у нее конфликтов не было.

Девочка была одета в белую блузку, синие шорты, белые гольфы. Рюкзак розового цвета.

Всем, кто владеет какой-либо информацией огромная просьба звонить по телефонам:

0555873051, 0705873051, 0551311953.

UPD: Как сообщил VB.KG пресс-секретарь ГУВД Бишкека Улан Джумаков, заявление мамы о пропажи ребенка зарегистрировано в ЕРПП УВД Октябрьского района г.Бишкек.

Сотрудниками милиции ведутся активные поисковые и оперативно-розыскные мероприятия.

UPD: Влада нашлась! С ней все в порядке! Всем огромное спасибо за содействие!