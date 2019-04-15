Погода
$ 69.71 - 69.86
€ 78.59 - 79.44

После двух месяцев поисков найдено тело школьницы

978  0
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Джалал-Абадской области найдено тело 17-летней школьницы Камилы Абдубаитовой. Информацию подтвердили в правоохранительных органах Джалал-Абадской области.

Девушка вышла из дома в городе Майлуу-Суу 18 февраля, сказав, что идет в школу на субботник. Однако домой она так и не вернулась.

14 апреля тело девушки заметил в горах чабан, он сообщил об этом в правоохранительные органы. Родственники опознали девушку.

В милиции отмечают, что причина смерти будет известна только после проведения судебно-медицинской экспертизы.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/377842
Теги:
Джалал-Абадская область, несовершеннолетние, розыск, труп, Кыргызстан, пропал ребенок, УВД
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сюжет: Пропал ребенок! (7 материалов)
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  