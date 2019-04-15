После двух месяцев поисков найдено тело школьницы

В Джалал-Абадской области найдено тело 17-летней школьницы Камилы Абдубаитовой. Информацию подтвердили в правоохранительных органах Джалал-Абадской области.

Девушка вышла из дома в городе Майлуу-Суу 18 февраля, сказав, что идет в школу на субботник. Однако домой она так и не вернулась.

14 апреля тело девушки заметил в горах чабан, он сообщил об этом в правоохранительные органы. Родственники опознали девушку.

В милиции отмечают, что причина смерти будет известна только после проведения судебно-медицинской экспертизы.