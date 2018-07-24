Регистрация телефонов: борьба с терроризмом или обогащение за счет граждан?

Правительство в лице Госкомитета информационных технологий и связи КР вынесло на общественные обсуждение уже ставший скандальным законопроект об утверждении Правил идентификации мобильных устройств связи на территории КР.

Согласно проекту, при последующей смене сим-карты мобильного оператора собственник телефона должен будет заплатить государству 100 сомов за регистрацию, если ранее используемый телефон не был зарегистрирован. Если владелец мобильно аппарата вовремя не отметил свой аппарат в списке разрешенных средств связи, в течение полугода аппарат будет заблокирован. Подает такую инициативу отечественная власть под "соусом" борьбы с контрабандой.

Однако отечественные экономисты увидели в предложении Госкомсвязи не только определенные недоработки, желание правительства решить свои проблемы за счет граждан, но и серьезное нарушение личных прав кыргызстанцев.

Так, по словам экономиста Сергея Пономарева, если государства хотело безболезненно перейти к идентификации телефонов, можно было бы подумать о том, чтобы взять все расходы на себя.

- В принципе идея не нова, и уже реализована в Великобритании, Азербайджане, Турции и других государствах. Например, в Азербайджане регистрация вновь поступающих телефонов осуществляется таможенными органами и при подключении к сети мобильного оператора. Для удобства абонентов создан веб-портал www.imei.az, где абоненты могли получить информацию об IMEI-номерах используемых устройств. На фоне этого проблема нашего правительства в том, что с его стороны инициатива получила слишком слабое информационное сопровождение. Результат - непонимание и отторжение в обществе. Смущают кыргызстанцев и средства, которые они будут вынуждены неоднократно отдавать за регистрацию своих аппаратов связи, причем даже не новых. Безусловно, речь идет об установке и покупке государством дорогого оборудования, но технику для подобных нужд, скорей всего, будет предоставлять и обслуживать частная компания. Думаю, правительству прежде, чем выносить предложение на обсуждение, стоило до конца продумать все нюансы или отложить его на более поздний срок. Иначе отрицательного резонанса в обществе избежать не удастся, - отметил VB.KG Сергей Пономарев.

Бизнес-аналитик Искендер Шаршеев, в свою очередь, назвал подобную идею ущемлением гражданских прав кыргызстанцев.

- Недавно подобные законы приняты в РФ. Там регистрацию IMEI-кода телефона утвердили по требованию ФСБ. Теперь этот опыт решили перенять и у нас, чтобы увеличить возможности спецслужб. Вспомните - как наши граждане рассказывали, что их останавливали пограничники Казахстана в аэропортах, на вокзалах и отдельных КПП и переписывали IMEI. Насколько мне известно, речь идет о создании единой базы данных таких кодов на территории ЕАЭС, - рассказывает "Вечерке" Шаршеев.

Делается, это, по мнению бизнес-аналитика, чтобы иметь доступ к переговорам террористов и политически неугодных лиц.

- А затем можно определять их точное местонахождение примерно за 19 секунд и перехватывать. Однако есть еще одни немаловажный нюанс - IMEI-код дает возможность при помощи современных систем устанавливать удаленную прослушку телефона. А в Кыргызстане такую инициативу решили реализовать еще и за счет средств самих же граждан. Я - экономист, и далек от политики, но в данном случае понимаю, что правительство пытается наступить на мои и гражданские права всех кыргызстанцев. Конечно, сейчас общество устало после двух революций и различных экономических проблем, и может не отреагировать на инициативу властей, - подчеркнул Шаршеев.

Что касается бюджета, то по подсчетам бизнес-аналитика, эти взносы граждан будут минимальны.

- Соберут примерно 1,4 миллиард сомов или 0,03 процента от бюджета. Существенного влияния на экономику эти деньги не окажут, - пояснил собеседник редакции.

Для справки:

IMEI – код - это номер мобильного телефона, по которому можно узнать, дату производства и приобретения телефона, украден или нет, было ли устройство в ремонте, состоит ли на гарантии. Его можно узнать, набрав на телефоне *#060# кнопка вызова.

Примечательно, что в двухсимочных телефонах два кода IMEI. И каждой SIM-карте будет привязан свой код. То есть, на деле кыргызстанцам, у которых в телефоне две SIM-карты, придется выкладывать не по 100, а по 200 сомов при передаче и покупке нового аппарата. Вот только в Госкомсвязе и правительстве этот щепетильный нюанс почему-то умолчали.

Вот только в Казахстане открыто заявили, что делается это для спецслужб, в КР пытаются протолкнуть инициативу под видом совершенно иных объяснений. К тому же, как выяснилось, в большинстве государств, где программы по регистрации IMEI-кодов уже были внедрены, ни о каком взимании денежных средств речи не шло.

К слову, в активные пользователи соцсетей уже подсчитали, что сумма, которую получит государство от внедрения этой программы, как раз соответствует той, которую власти планируют потратить на проведение Всемирных игр кочевников. К подобному выводу склоняет и попытки государства ускорить данную инициативу.

Как сообщили редакции эксперты в области IT-технологий, подобная норма не является панацеей, и при желании у специалистов не составит труда изменить заводской IMEI мобильного устройства.