Денег на проведение ВИК нет?

Накануне, 23 июля, на территории таможни аэропорта "Манас" прошло собрание секретариата ВИК (Всемирных игр кочевников) и участников внешнеэкономической деятельности. Информацию об этом "Вечерке" подтвердило руководство таможни.

Отмечается, что предпринимателям был презентован спонсорский пакет от секретариата ВИК. Сами представители таможни в мероприятии никакого участия не принимали, а лишь предоставили помещение, уточнили в ведомстве.

О результатах встречи пока не сообщается.

Напомним, ранее секретариат Всемирных игр кочевников распространил информацию о том, что оказание спонсорской помощи производится исключительно на добровольной основе.

При этом компании и частные организации, желающие оказать содействие при организации Игр кочевников, могут выступить в качестве генерального или официального спонсора, а также медиа партнера на взаимовыгодных условиях.

В фонд ВИК уже перечислено 543 тыс. 900 сомов от сотрудников Госинспекции по экологической и технической безопасности при ПКР. Чиновники передали свою однодневную зарплату. Насколько этот шаг был добровольным, неизвестно.