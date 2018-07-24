Денег на проведение ВИК нет?

Все знают добровольно-принудительно. А кому они нужны эти ВИК? Лично мне не нужны. Кому мы что хотим показать и доказать?
Накануне, 23 июля, на территории таможни аэропорта "Манас" прошло собрание секретариата ВИК (Всемирных игр кочевников) и участников внешнеэкономической деятельности. Информацию об этом "Вечерке" подтвердило руководство таможни.
Отмечается, что предпринимателям был презентован спонсорский пакет от секретариата ВИК. Сами представители таможни в мероприятии никакого участия не принимали, а лишь предоставили помещение, уточнили в ведомстве.
О результатах встречи пока не сообщается.
Напомним, ранее секретариат Всемирных игр кочевников распространил информацию о том, что оказание спонсорской помощи производится исключительно на добровольной основе.
При этом компании и частные организации, желающие оказать содействие при организации Игр кочевников, могут выступить в качестве генерального или официального спонсора, а также медиа партнера на взаимовыгодных условиях.
В фонд ВИК уже перечислено 543 тыс. 900 сомов от сотрудников Госинспекции по экологической и технической безопасности при ПКР. Чиновники передали свою однодневную зарплату. Насколько этот шаг был добровольным, неизвестно.