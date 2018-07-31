В Узбекистане построят "Небесный город"

В Ташкенте одобрили проект строительства комплекса зданий Sky City за 500 млн долларов, сообщает издание Газета. uz

Как отмечается, проект представлен компанией SF Global.

"Инвесторы готовы вложить половину этой суммы в благоустройство города. На территории планируется построить комплекс из 30−40-этажных зданий, который включит гостиницу, пять офисных и шесть жилых зданий. Стороны договорились, что возведение "Небесного города" начнется через пять месяцев после окончательного утверждения участка", - говорится в информации.