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"Безопасный город": Какая часть от штрафа достанется инвестору?

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- Виктория Григоренко
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Инвестору "Безопасного города" с каждого штрафа будет отчисляться около 200-250 сомов. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель председателя Госкомитета информационных технологий и связи Кубанычбек Шатемиров

"Точную цифру пока назвать не могу. Тем более, что штрафы за каждое нарушение разные. А так как в среднем сумма штрафа не меньше 500 сомов, то где-то 200-250 получит подрядчик. Но это, повторюсь, предварительные данные. Есть вероятность, что к запуску проекта эта доля немного снизится", - пояснил представитель профильного ведомства.

URL: https://www.vb.kg/372885
Теги:
Госагентство связи, инвестиции, правительство, штраф, безопасность, Кыргызстан, деньги, Безопасный город
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