"Безопасный город": Какая часть от штрафа достанется инвестору?

Инвестору "Безопасного города" с каждого штрафа будет отчисляться около 200-250 сомов. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель председателя Госкомитета информационных технологий и связи Кубанычбек Шатемиров

"Точную цифру пока назвать не могу. Тем более, что штрафы за каждое нарушение разные. А так как в среднем сумма штрафа не меньше 500 сомов, то где-то 200-250 получит подрядчик. Но это, повторюсь, предварительные данные. Есть вероятность, что к запуску проекта эта доля немного снизится", - пояснил представитель профильного ведомства.