Приедет ли в Кыргызстан Гурбангулы Бердымухамедов?

"Я приглашаю Гурбангулы Бердымухамедова посетить Кыргызстан в любое удобное для него время". Об этом сообщил во время встречи в расширенном формате в Ашхабаде Сооронбай Жээнбеков.

Он отметил, что это хотя и первый, но очень плодотворный его визит в братскую республику.

- От имени кыргызской делегации хочу выразить признательность президенту Туркменистана и его народу, которые оказали нам теплый прием с первых минут прибывания в Ашхабаде. Во время двусторонней встречи мы определили направление нашего партнерства и открыли новую страницу истории взаимоотношений Кыргызстана и Туркменистана. А также высоко оценили уровень встречи и конструктивный и содержательный характер переговоров между нами, - подчеркнул Жээнбеков.

Братский туркмениский народ и его лидер подтвердили настрой КР о поднятии планки партнерства в торгово-экономической сфере и товарообороте, уверен глава Кыргызстана.

- Также, в свою очередь, приоритетным направлением в наших отношениях является транспортная сфера. Примечательно и то, что входе сегодняшних переговоров подписан большой пакет документы. Основываясь на них, мы сможем строить долгосрочные отношения между нашими государствами и укреплять двусторонние связи, - заверил Жээнбеков.

Президент Туркмении также счел важной нынешнюю встречу в истории народов двух стран. По словам Гурбангулы Бердымухамедова, это показатель дружбы и доверительных отношений.

- В рамках нынешнего визита мы подробно обсудили состояние наших двусторонних, региональных и международных вопросов. И по всем вопросам со стороны президента КР проявлено понимание и поддержка. Признательны мы и за ваше уважение к внешнеполитическому курсу Туркменистана. Я высоко оцениваю такую позицию КР. Это подтверждает и намерение ТР к дальнейшей активизации двусторонних отношений. Касаются они внешней политики и сферы безопасности как Кыргызстана, так и Туркменистана. Хочу особо подчеркнуть, что мы безжалостно продолжим бороться с терроризмом, экстремизмом и радикализмом. Причем как внутри государства, так и в региональном плане, - заверил Бердымухамедов.

Особо глава Туркменистана отметил факт выхода на новый уровень сотрудничества в сферах энергетики, коммуникаций, транспорта и водно-энергетических вопросов.

- Наша республика планирует наращивать работу в сфере строительства транспортных магистралей "Восток-Запад" с выходом на рынки европейских стран. И еще раз повторю, что Туркменистан настроен на долгосрочное перспективное сотрудничество, - подытожил Бердымухамедов.