Присоединится ли Кыргызстан к магистрали "Восток-Запад"?

КР и ТР находятся на стыке континентальных евразийских маршрутов. У них есть перспектива стать инициаторами создания транспортных магистралей, соединяющих Восток и Запад. Об этом в рамках прошедшей накануне встречи глав государств заявил глава Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

- Товары, производимые в Азии, получат легкий выход на рынки Европы и стран Ближнего Востока. Также эту функцию может дать и Международный морской порт города Туркменбаши и проектируемая железная дорога КНР-КР-РУз. Она также облегчит транзит товаров из Поднебесной в страны Центральной Азии. В итоге это принесет колоссальные доходы нашим государствам, - подчеркнул Бердымухамедов.

В свою очередь Сооронбай Жээнбеков предложил возобновить и продолжить переговоры по открытию прямого рейса Бишкек-Ашхабад.

Стоит напомнить, что инициатива по открытию прямого рейса по данному направлению рассмотрена в ходе переговоров между председателем службы "Türkmenhowaýollary" Довраном Сабуровым и министром транспорта и дорог Кыргызстана Жамшитбеком Калиловым.

Примечательно, что протокол о введении постоянных прямых авиаперелетов Ашхабад-Бишкек подписан еще в ноябре 2016 года на Глобальной конференции по устойчивому транспорту в Ашхабаде.