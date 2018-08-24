Саммит по спасению Арала. Из-за чего КР заморозил свое участие в Фонде?

Сооронбай Жээнбеков сегодня примет участие в качестве приглашенного гостя в саммите глав государств-участников Международного фонда спасения Арала (МФСА).

Стоит напомнить, что последний раз саммит по спасению Арала проходил 9 лет назад в Казахстане. В настоящий момент страны-участницы пришли к выводу, что созрел ряд вопросов, которые необходимо решить.

Туркменистан выступил в качестве места проведения мероприятия, как государство, председательствующее в МФСА в 2017-2019 году. Ашхабад также выдвинул инициативу по созданию Специальной программы ООН для бассейна Аральского моря и выделение аральской проблематики в отдельное направление деятельности ООН. Это, по их мнению, значительно улучшит экологическую обстановку в Приаралье.

Примечательно, что КР в 2009 году заявил о приостановке своего участия в МФСА, а в мае 2016 года и вовсе "заморозил" свое членство в данной организации. Власти нашей страны сочли, что организация не учитывает гидроэнергитические потребности отдельных стран.

Напомним, в саммите принимают участие лидеры пяти государств: Туркменистана, Таджикистана, Казахстана и Узбекистана. Он проходит в городе Туркменбаши Республики Туркменистан. Создан МФСА в 1993 году решением глав государств Центральной Азии в связи с ухудшающейся экоситуацией в Приаралье.