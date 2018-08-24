Погода
$ 68.31 - 68.61
€ 78.72 - 79.47

Саммит по спасению Арала. Из-за чего КР заморозил свое участие в Фонде?

260  0
- Виктория Григоренко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сооронбай Жээнбеков сегодня примет участие в качестве приглашенного гостя в саммите глав государств-участников Международного фонда спасения Арала (МФСА).

Стоит напомнить, что последний раз саммит по спасению Арала проходил 9 лет назад в Казахстане. В настоящий момент страны-участницы пришли к выводу, что созрел ряд вопросов, которые необходимо решить.

Туркменистан выступил в качестве места проведения мероприятия, как государство, председательствующее в МФСА в 2017-2019 году. Ашхабад также выдвинул инициативу по созданию Специальной программы ООН для бассейна Аральского моря и выделение аральской проблематики в отдельное направление деятельности ООН. Это, по их мнению, значительно улучшит экологическую обстановку в Приаралье.

Примечательно, что КР в 2009 году заявил о приостановке своего участия в МФСА, а в мае 2016 года и вовсе "заморозил" свое членство в данной организации. Власти нашей страны сочли, что организация не учитывает гидроэнергитические потребности отдельных стран.

Напомним, в саммите принимают участие лидеры пяти государств: Туркменистана, Таджикистана, Казахстана и Узбекистана. Он проходит в городе Туркменбаши Республики Туркменистан. Создан МФСА в 1993 году решением глав государств Центральной Азии в связи с ухудшающейся экоситуацией в Приаралье.

URL: https://www.vb.kg/373001
Теги:
Сооронбай Жээнбеков, Туркменистан, экология, Кыргызстан, Гурбангулы Бердымухамедов
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сюжет: Визит Сооронбая Жээнбекова в Туркменистан (8 материалов)
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  