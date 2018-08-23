Кыргызстан и Туркменистан официально стали стратегическими партнерами

Между делегациями КР и ТР состоялась церемония подписания межправительственных документов - около 10. Самыми значимыми из них в рамках нынешнего визита стали: соглашение по признанию городами побратимами Бишкека и Ашхабада. В качестве официального лица от нашей страны выступил мэр столицы КР Азиз Суракматов, со стороны ТР Хакими Дурдылыев. Следующим важным документом стало соглашение между кыргызстанскими и туркменскими промышленниками, а также документ о сотрудничестве в сфере телевещания и кинематографии.

Сотрудничать туркменские и кыргызские производители будут отныне и в сфере сельского хозяйства. Глава Минсельхоза КР Нурбек Мурашев и его коллега из ТР Эсенмырат Оразгельдиев подписали меморандум по сотрудничеству в этой стратегической для нашего государства сфере.

Следующим документом стало межправительственное соглашение между МЧС по предупреждению стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций, а также меморандум о сотрудничестве в сфере транспорта.

Эльдар Абдылбаев и представитель МИД ТР Рашид Мередов письменно заверили программу о сотрудничестве в сфере международных отношений на 2019-2020 годы.

Подписано и межправительственное соглашение в сфере гуманитарного и торгово-экономического сотрудничества, а также документ по снижению двойного налога.

Финальным аккордом церемонии стало подписание декларации о стратегическом партнерстве Кыргызстана и Туркменистана президентами двух государств - Сооронбаем Жээенбековым и Гурбагулы Бердымухамедовым.