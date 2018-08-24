Погода
$ 68.31 - 68.61
€ 78.72 - 79.47

Президент КР предложил провести независимый аудит освоенных МФСА средств

134  0
- Виктория Григоренко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Необходима переоценка реализации программ по оказанию помощи в спасении Арала. Также нужно изучить, куда были направлены полученные средства, и насколько целесообразно использованы. Об этом в ходе расширенного саммита глав стран-участниц МФСА заявил президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков.

Он напомнил, что "заморозка" участия нашей страны в деятельности этой организации произошла в 2016 году.

- Потому что позиция МФСА шла в противоречие с интересами нашего государства и с уклоном лишь на отдельные государства. За 20 лет фондом не был рассмотрен ни один гидроэнергетический проект. А создан он был как финансово-кредитный проект по спасению бассейнов Аральского моря. Я считаю, что на данном этапе отсутствуют механизмы отчетности привлеченных инвестиции и баланса их распределения между всеми участниками. Пока они шли лишь на улучшение ирригационных нужд. Что отражает заинтересованность лишь пары государств. Но речь в данной программе идет в первую очередь о полноценном использование водных запасов Центральной Азии, - отметил Жээнбеков.

Президент КР подчеркнул, что лимиты распределения водно-энергетических ресурсов приняты еще в прошлом столетии.

- Они уже не соответствуют современным реалиям и нуждаются в пересмотре. Последнее касается и взносов в МФСА, ориентируя их на взаимовыгодное сотрудничество. Тем более, что данный вопрос актуален с учетом происходящих природных изменений на глобальном уровне. Что увеличивает потребление воды и в нашем государстве. Следовательно, подходить к проблеме надо и с позиции КР. Это должно быть многостороннее и двустороннее обсуждение между государствами, а не только в рамках МФСА, - заверил Жээнбеков.

Если наши предложения будут учтены, КР готов принять участие в деятельности фонда и всегда открыт к любому конструктивному диалогу, добавил президент Кыргызстана.

URL: https://www.vb.kg/373013
Теги:
аудит, Туркменистан, экология, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сюжет: Визит Сооронбая Жээнбекова в Туркменистан (9 материалов)
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  