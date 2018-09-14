Водитель, не пустивший пенсионера в маршрутку... извинился

Управление городского транспорта мэрии г. Бишкек рассмотрев видеоролик опубликованный в интернете сообщает следующее:

Для разбирательства к начальнику Управления городского транспорта Хасану Алимбекову были приглашены указанный водитель Уметкулов Гулжигит и руководство ОсОО "Кут Консун".

На встрече также присутствовал начальник отдела технического надзора УОБДД ГУВД Бишкека подполковник Белек Алымов. По итогам разбирательства с водителем проведена разъяснительная беседа, он написал объяснительную, в которой принес извинения.

Директору указано провести работу с водительским составом о недопущении впредь подобной ситуации.

Напомним, очевидец произошедшего опубликовала видео, как водитель маршрутного такси в Бишкеке заблокировал дверь и не пустил в салон бедно одетого пожилого мужчину.