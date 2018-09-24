Зууракан Каденова не будет оспаривать свою отставку

Зууркан Каденова - одна из немногих работников госаппарата, которая действительно работала и приносила пользу Кыргызстану. Жаль, что она уходит с должности.
Премьер-министру, депутаты КР Исмаиловой, послу КР в Корее Кылычбек Султану надо бы принести извинения перед ней.
Но, знаете ли.... Как я понимаю, в высшей власти, среди депутатов и чиновников МИД нет такого понятия как "совесть". Поэтому никаких извинений за весь бред, незаконное увольнение и грязь, вылитые на нее, не будет.
Хотя, у меня, как ни странно, есть какая-то призрачная надежда на премьер-министра и президента. Вероятнее всего, я ошибаюсь. Посмотрим. Если восстановят в должности или предложат другую должность - значит есть еще надежда на лучшее. Не предложат - что ж, будем знать, кто управляет Кыргызстаном.