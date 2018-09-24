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Зууракан Каденова не будет оспаривать свою отставку

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- Екатерина Улитина
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Экс-замминистра социального развития Зууракан Каденова рассказала VB.KG свою версию событий, произошедших в Сеульском аэропорту.

По ее словам, ее сняли с рейса вовсе не из-за буйного поведения на борту, а из-за плохого самочувствия.

- Я возвращалась из Сеула, где проходила 20-дневное обучение. Все это время я была на диете и мало ела. В день вылета я почувствовала боль в груди, поэтому выпила несколько капель валерьянки. Потом мы приехали в аэропорт, и я приняла еще настойку женьшеня, а потом решила до прохождения границы выпить остатки корвалола, потому что со стеклянным пузырьком, меня на борт не пустили. Во флаконе оставалось капель 40. Еще в тот день я выпила две бутылки Колы. Когда я села в самолет мне стало плохо, - рассказала о своих злоключениях Каденова.

По ее словам, бортпроводники обратили внимание на "бледный вид" пассажирки, которая к тому же попросила воспользоваться полиэтиленовыми пакетами, и спросили о ее самочувствии. Посоветовавшись с экипажем самолета, чиновница решила покинуть воздушное судно и улететь домой на следующий день.

- Мы показывали мой дипломатический паспорт, но только для того, чтобы сотрудники аэропорта убедились, что у меня нет проблем с визой, - утверждает Зууракан Каденова.

Она также добавила, что не будет оспаривать свое увольнение. "Мне есть, чем заняться", - добавила экс-чиновница.


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URL: https://www.vb.kg/373705
Теги:
авиация, Аида Исмаилова, Кыргызстан, самолеты, Каденова Зууракан
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Сюжет: Сеульские каникулы Зууракан Каденовой (5 материалов)
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Комментарии
Бишкек Кыргызстан
24.09.2018, 14:09
Карма: +51
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 193
Минусов: 142
Комментариев: 153

Зууркан Каденова - одна из немногих работников госаппарата, которая действительно работала и приносила пользу Кыргызстану. Жаль, что она уходит с должности.

Премьер-министру, депутаты КР Исмаиловой, послу КР в Корее Кылычбек Султану надо бы принести извинения перед ней.

Но, знаете ли.... Как я понимаю, в высшей власти, среди депутатов и чиновников МИД нет такого понятия как "совесть". Поэтому никаких извинений за весь бред, незаконное увольнение и грязь, вылитые на нее, не будет.

Хотя, у меня, как ни странно, есть какая-то призрачная надежда на премьер-министра и президента. Вероятнее всего, я ошибаюсь. Посмотрим. Если восстановят в должности или предложат другую должность - значит есть еще надежда на лучшее. Не предложат - что ж, будем знать, кто управляет Кыргызстаном.

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Жалоба модератору
Бишкек Кыргызстан
24.09.2018, 14:13
Карма: +51
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 193
Минусов: 142
Комментариев: 153

Зууркан Каденова - профессионал, способная отлично выполнять свою работу. Она без труда найдете себе, где можно зарабатывать себе на жизнь.

Посмотрите на ее фотографии в социальных сетях и сравните с фотографиями многих откромленных, хорошо одетых депутатов и чиновников. И дураку будет понятно - что кандидат физико-математических наук Каденова З. очень плохо разбирается в вопросах кражи денег из бюджета. 

И вообще - незаконно, без разбирательств, увольнять человека с должности - нехорошо. Ведь даже президент давал просто поручение разобраться в ситуации. Он-то знает, что любого человека можно спокойно подставить. 

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кант
24.09.2018, 14:47

корвалол пила с колой?)))сердечница?)хорошо же ее развезло)

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Слэшер
24.09.2018, 14:47

Бишкек Кыргызстан - ты меняконечно извини. Но, ты, явно намеренно топишь за Зууран Каденову. Не надо

это делать с таким излишним надоедливым упорством. Чем больше ты пытаешься

улучшить реноме данной персоны, тем сильнее начинает вызывать раздражение

ее проступок. Адвокат из тебя не ахти. 

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