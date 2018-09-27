Осмоналиев: Глава МИД Абдылдаев должен занять место рядом с Исаковым

По поводу разразившихся разбирательств в парламенте с выдачей дипломатических паспортов члена Центризбиркома и юриста Кайрата Осмоналиева пригласили завтра на допрос в ГКНБ. Об этом редакции VB.KG сообщил сам Осмоналиев.

По его словам, в Комитет нацбезопасности его пригласили по поводу его высказываний в СМИ, что необходимо проверить дипломатические и служебные паспорта, которые выдал лично глава МИД Эрлан Абдылдаев.

- Я уже давно и неоднократно поднимал этот вопрос. И только теперь после истории в Сеуле общество и парламент озаботились этим. Как так получилось, что без ведома ГКНБ министерство иностранных дел выдавало диппаспорта? Хотя для каждого человека стало уже очевидно, что здесь не обошлось без коррупции, - сказал он.

Осмоналиев убежден, что по всем этим делам глава МИД должен быть привлечен к ответственности.

- Необходимо провести тщательную проверку в МИД по поводу выдачи диппаспортов. Очень надеюсь, что по ее результатам Эрлан Абдылдаев займет место рядом со своим бывшим патроном – Сапаром Исаковым, - добавил Кайрат Медербекович.

Напомним, ранее рейс Сеул - Алматы был задержан из-за замминистра Соцразвития Зууракан Каденовой, находящейся в состоянии алкогольного опьянения. В своей частной поездке она использовала дипломатический паспорт.