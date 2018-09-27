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Осмоналиев: Глава МИД Абдылдаев должен занять место рядом с Исаковым

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- Бакыт Стамов
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По поводу разразившихся разбирательств в парламенте с выдачей дипломатических паспортов члена Центризбиркома и юриста Кайрата Осмоналиева пригласили завтра на допрос в ГКНБ. Об этом редакции VB.KG сообщил сам Осмоналиев.

По его словам, в Комитет нацбезопасности его пригласили по поводу его высказываний в СМИ, что необходимо проверить дипломатические и служебные паспорта, которые выдал лично глава МИД Эрлан Абдылдаев.

- Я уже давно и неоднократно поднимал этот вопрос. И только теперь после истории в Сеуле общество и парламент озаботились этим. Как так получилось, что без ведома ГКНБ министерство иностранных дел выдавало диппаспорта? Хотя для каждого человека стало уже очевидно, что здесь не обошлось без коррупции, - сказал он.

Осмоналиев убежден, что по всем этим делам глава МИД должен быть привлечен к ответственности.

- Необходимо провести тщательную проверку в МИД по поводу выдачи диппаспортов. Очень надеюсь, что по ее результатам Эрлан Абдылдаев займет место рядом со своим бывшим патроном – Сапаром Исаковым, - добавил Кайрат Медербекович.

Напомним, ранее рейс Сеул - Алматы был задержан из-за замминистра Соцразвития Зууракан Каденовой, находящейся в состоянии алкогольного опьянения. В своей частной поездке она использовала дипломатический паспорт.


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URL: https://www.vb.kg/373809
Теги:
ГКНБ, МИД, СИЗО, ЦИК, Сапар Исаков, Эрлан Абдылдаев, Кайрат Осмоналиев, Каденова Зууракан
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Сюжет: Сеульские каникулы Зууракан Каденовой (9 материалов)
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Комментарии
Domane Doo
27.09.2018, 16:38
Карма: -10
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 44
Минусов: 54
Комментариев: 50

На конец-то оставьте Сапар в покое он находятся где и должен был находится 8 лет назад, в пусть там отсидит  5 лет, может станет чемпионам по штангу хотя по Средней Азии.

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Барсбек
27.09.2018, 16:40

Исаковым все понятно, пусть сидит где сидит и тренируется. Может за пять лет отбывания в колонии он станет чемпионом Азии по поднятию штанги. И тогда хоть какую-то пользу перенесет пользу для страны.

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Биш
27.09.2018, 16:45

Эрлан однозначно должен уйти ( он же безхребетный) Сапар им крутил и вертел , а он допустил весь колхоз в министерстве. Да там и Кишмяка если взять, то это кошелёк все и расскажет, где, как и сколько они снимали на туда-сюда. На какие шиши он купил 200 мелкий чиновник , а козлины.

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Барсбек
27.09.2018, 16:47

Самару рано или поздно надо будет отвечать за то что наказал Кыргызский народ на 500 тысяч. Долларов США.

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