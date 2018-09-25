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Посла Султанова объявили в Сеуле персоной нон грата?

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- Екатерина Улитина
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Достаточно стремительно скандал с Зууракан Каденовой перерос в политико-дипломатический скандал с послом Кыргызстана в Южной Корее Калычбеком Султановым.

Напомним, в тот же день, когда стало известно о нелицеприятной истории с замминистра Соцразвития Каденовой, Султанов опубликовал у себя на аккаунте в Facebook гневный пост, что пьяную чиновницу не могли оставить ни в гостинице, ни в аэропорту.

"До каких пор дипломаты будут няньками для чиновников?!", - возмутился диппредставитель нашей республики.

Он призвал коллег лайкнуть его пост, не боясь лишиться работы.

А вчера посол выступил в Бишкеке с пресс-конференцией. На ней он сделал несколько громких заявлений.

Помимо прочего посол Кыргызстана в Южной Корее Кылычбек Султан обвинил МИД Кыргызстана и правоохранительные органы в бездействии.

Как следует из его рассказа, когда он возглавлял диппредставительство Кыргызстана в Малайзии, обнаружил, что за посольством КР в этой стране числится автомобиль марки "Мерседес" представительского класса, которым пользуются некие местные жители.

- Все выяснилось, когда в посольство пришло письмо с требованием оплатить штраф за нарушение ПДД. Нарушение совершил "Мерседес" представительского класса с дипномерами, оформленными на наше посольство. Проблема была только в том, что у нас такого автомобиля не было. Мы начали выяснять, в чем дело. Оказалось, в 2013 году посольство Кыргызстана в Малайзии запросило разрешение завезти "Мерседес" без оплаты таможенных пошлин и оформить дипломатические номера. Просьба была исполнена. Мы нашли доказательства, что прежнее руководство посольства брало на работу граждан Малайзии в качестве водителей, и они до сих пор пользуются автомобилями. которые несколько раз попадали в ДТП, неоднократно нарушали правила дорожного движения, - рассказал Кылычбек Султан.

Дипломат заверяет что, получив все доказательства, он незамедлительно обратился в МИД, однако никаких решительных действий от Министерства так и не дождался.

- Мне позвонил Аскар Бешимов (экс-заместитель министра иностранных дел, с января 2016 по январь 2017 года – посол КР в Южной Корее – прим.ред.) в то время он работал послом в Корее и просил, чтобы я помог замять это дело. Но я не стал этого делать. Я обратился в ГКНБ и во все остальные инстанции. Но чем закончилось расследование до сих пор не знаю, - посетовал посол.

К слову, Кылычбек Султанов работал послом в Малайзии с 2014 по 2016 год. В 2017 году он был назначен послом в Южной Корее.

Примечательно, что для своего обличительного выступления посол выбрал время, когда главы дипломатического ведомства Эрлана Абдылдаева нет в стране. Он сопровождает Сооронбая Жээнбекова в США, где глава государства находится с рабочим визитом.

По поводу ситуации с Каденовой Султанов заявил, что ему, якобы, позвонили из аппарата президента и попросили замять скандал на борту самолета в Сеуле с заместителем министра социального развития Зууракан Каденовой.

Глава отдела информационной политики аппарата президента Толгонай Стамалиева прокомментировала VB.KG это заявление.

- Такого не может быть. В тот день в СМИ с утра вышла информация о происходящем. Соответствующие органы знали с самого начала, о ком идет речь, и информировали президента о происходящем. Естественно, что Кылычбека Султана не просили замять ситуацию с Каденовой. В этом просто не было смысла, - заявила Тологоная Стамалиева.

А сегодня выступил с заявлением и сам МИД. Ведомство обращает внимание на очередное нарушение К.Султаном положений законодательства Кыргызской Республики, регулирующих деятельность и правила поведения государственных служащих, а также элементарных норм дипломатической этики.

"МИД располагает сведениями, которые на наш взгляд указывают на определенные нарушения со стороны самого Посла и, в случае их подтверждения, будут переданы в соответствующие органы. Не исключаем, что именно указанные нарушения сподвигли К.Султана на подобное поведение.

В сложившейся ситуации Министерство рассмотрит вопрос о внесении руководству страны предложения о дальнейшем пребывании К.Султана на занимаемой должности.

Вместе с тем, Министерство готово оказать соответствующим государственным органам полное и всесторонее содействие изучению информации, озвученной К.Султаном".

Также отметим, что уже вчера поздно вечером анонимные источники распространили информацию, что "Султанову позвонили из посольства Южной Кореи в Бишкеке с сообщением о срочной телеграмме из Сеула: МИД Кореи не желает возвращения Султанова. Решение об объявлении его персоной нон грата вполне объяснимое: как может посол продолжать укреплять кыргызско-корейские отношения, если он не пользуется доверием не только кыргызского МИД, но и президента. Официальный Сеул не видит смысла в его деятельности".

Напомним, что посол Кылычбек Султанов - ставленник партии "Ата-Мекен".


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URL: https://www.vb.kg/373728
Теги:
Южная Корея, Кыргызстан, политика, Кылычбек Султан, Каденова Зууракан, Кылычбек Султанов, Эрлан Абдылдаев, МИД
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Сюжет: Сеульские каникулы Зууракан Каденовой (8 материалов)
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Комментарии
Бишкек Кыргызстан
25.09.2018, 10:36
Карма: 0
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 8
Минусов: 8
Комментариев: 5

Любой посол должен знать язык страны пребывания - это аксиома мировой дипломатии. Хотя бы за тем, чтобы читать местную прессу и быть в курсе всех событий в стране пребывания.

Султанов Кылычбек не знает ни одного иностранного языка ! И тем не менее, как ставленник партии поехал в Корею. Можно, конечно, представить, какую "огромную пользу" он принес стране.

Его малопонятые выходки нанесли колоссальный ущерб имиджу Кыргызской Республики.

Можно смириться с тем, что у него нет дипломатического образования, с тем, что он не знает языков. Но мириться с отсутствием обыкновенной человеческой морали и совести нельзя.

Гнать этого посла надо из МИД и никогда не подпускать к государственным должностям. Он уже продемонстрировал свой уровень интеллекта всему миру.

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Жалоба модератору
Гражданин
25.09.2018, 10:37

У нас всегда вот так кто говорит правду его сразу очерняют и уволняют а подхалимы дальше подхалимы как подхалимничали так и двльше делают и остаются на свои постах вот такая у нас правда

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Жалоба модератору
Бишкек Кыргызстан
25.09.2018, 10:49
Карма: 0
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 8
Минусов: 8
Комментариев: 5

Весь дипломатический мир потешается над послом маленькой страны, который решил заработать себя популярность за счет обливания грязью гражданки  своей же страны. Ни разу не читал, чтобы так поступали послы других  стран.

А эта история с машиной - выеденного яйца не стоит. Сотрудник посольства в Малайзии на свои личные деньги купил авто и повесил  дипломатические номера Кыргызстана. Нарушение ? Да, нарушение.Мелкое такое нарушение, за которое можно выговоры объявить паре сотрудников посольства.  Султанов же хочет это представить вселенским заговором, которое он  раскрыл.

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Жалоба модератору
Бишкек Кыргызстан
25.09.2018, 10:50
Карма: 0
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 8
Минусов: 8
Комментариев: 5

Гражданин

У нас всегда вот так кто говорит правду его сразу очерняют и уволняют а подхалимы дальше подхалимы как подхалимничали так и двльше делают и остаются на свои постах вот такая у нас правда

Ну этого-то совершенно правильно выкинут с кресла посла. Да и какой из него посол ? Языков не знает, элементарных правил этики - тоже. Поэтому понятно, что корейцы не хотят видеть у себя такого чудака, который своим поведением позорит свою же страну.

И вот такие работают послами !

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Жалоба модератору
Рсс
25.09.2018, 10:51

Убрали, как он начал все их говно вытаскивать на ружу

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Жалоба модератору
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