Посла Султанова объявили в Сеуле персоной нон грата?

Достаточно стремительно скандал с Зууракан Каденовой перерос в политико-дипломатический скандал с послом Кыргызстана в Южной Корее Калычбеком Султановым.

Напомним, в тот же день, когда стало известно о нелицеприятной истории с замминистра Соцразвития Каденовой, Султанов опубликовал у себя на аккаунте в Facebook гневный пост, что пьяную чиновницу не могли оставить ни в гостинице, ни в аэропорту.

"До каких пор дипломаты будут няньками для чиновников?!", - возмутился диппредставитель нашей республики.

Он призвал коллег лайкнуть его пост, не боясь лишиться работы.

А вчера посол выступил в Бишкеке с пресс-конференцией. На ней он сделал несколько громких заявлений.

Помимо прочего посол Кыргызстана в Южной Корее Кылычбек Султан обвинил МИД Кыргызстана и правоохранительные органы в бездействии.

Как следует из его рассказа, когда он возглавлял диппредставительство Кыргызстана в Малайзии, обнаружил, что за посольством КР в этой стране числится автомобиль марки "Мерседес" представительского класса, которым пользуются некие местные жители.

- Все выяснилось, когда в посольство пришло письмо с требованием оплатить штраф за нарушение ПДД. Нарушение совершил "Мерседес" представительского класса с дипномерами, оформленными на наше посольство. Проблема была только в том, что у нас такого автомобиля не было. Мы начали выяснять, в чем дело. Оказалось, в 2013 году посольство Кыргызстана в Малайзии запросило разрешение завезти "Мерседес" без оплаты таможенных пошлин и оформить дипломатические номера. Просьба была исполнена. Мы нашли доказательства, что прежнее руководство посольства брало на работу граждан Малайзии в качестве водителей, и они до сих пор пользуются автомобилями. которые несколько раз попадали в ДТП, неоднократно нарушали правила дорожного движения, - рассказал Кылычбек Султан.

Дипломат заверяет что, получив все доказательства, он незамедлительно обратился в МИД, однако никаких решительных действий от Министерства так и не дождался.

- Мне позвонил Аскар Бешимов (экс-заместитель министра иностранных дел, с января 2016 по январь 2017 года – посол КР в Южной Корее – прим.ред.) в то время он работал послом в Корее и просил, чтобы я помог замять это дело. Но я не стал этого делать. Я обратился в ГКНБ и во все остальные инстанции. Но чем закончилось расследование до сих пор не знаю, - посетовал посол.

К слову, Кылычбек Султанов работал послом в Малайзии с 2014 по 2016 год. В 2017 году он был назначен послом в Южной Корее.

Примечательно, что для своего обличительного выступления посол выбрал время, когда главы дипломатического ведомства Эрлана Абдылдаева нет в стране. Он сопровождает Сооронбая Жээнбекова в США, где глава государства находится с рабочим визитом.

По поводу ситуации с Каденовой Султанов заявил, что ему, якобы, позвонили из аппарата президента и попросили замять скандал на борту самолета в Сеуле с заместителем министра социального развития Зууракан Каденовой.

Глава отдела информационной политики аппарата президента Толгонай Стамалиева прокомментировала VB.KG это заявление.

- Такого не может быть. В тот день в СМИ с утра вышла информация о происходящем. Соответствующие органы знали с самого начала, о ком идет речь, и информировали президента о происходящем. Естественно, что Кылычбека Султана не просили замять ситуацию с Каденовой. В этом просто не было смысла, - заявила Тологоная Стамалиева.

А сегодня выступил с заявлением и сам МИД. Ведомство обращает внимание на очередное нарушение К.Султаном положений законодательства Кыргызской Республики, регулирующих деятельность и правила поведения государственных служащих, а также элементарных норм дипломатической этики.

"МИД располагает сведениями, которые на наш взгляд указывают на определенные нарушения со стороны самого Посла и, в случае их подтверждения, будут переданы в соответствующие органы. Не исключаем, что именно указанные нарушения сподвигли К.Султана на подобное поведение.

В сложившейся ситуации Министерство рассмотрит вопрос о внесении руководству страны предложения о дальнейшем пребывании К.Султана на занимаемой должности.

Вместе с тем, Министерство готово оказать соответствующим государственным органам полное и всесторонее содействие изучению информации, озвученной К.Султаном".

Также отметим, что уже вчера поздно вечером анонимные источники распространили информацию, что "Султанову позвонили из посольства Южной Кореи в Бишкеке с сообщением о срочной телеграмме из Сеула: МИД Кореи не желает возвращения Султанова. Решение об объявлении его персоной нон грата вполне объяснимое: как может посол продолжать укреплять кыргызско-корейские отношения, если он не пользуется доверием не только кыргызского МИД, но и президента. Официальный Сеул не видит смысла в его деятельности".

Напомним, что посол Кылычбек Султанов - ставленник партии "Ата-Мекен".