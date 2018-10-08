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Руководство минсоцразвития использовало диппаспорта в личных целях

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- Бакыт Стамов
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Генеральной прокуратурой Кыргызстана выявлен ряд нарушений при использовании дипломатических паспортов со стороны руководства Министерства труда и социального развития Кыргызстана, сообщает Генпрокуратура КР.

По данным ведомства установлено, что министр Таалайкул Исакунова с использованием дипломатического паспорта и без разрешения премьер-министра КР осуществила поездку в США, где в период с 6 по 9 ноября 2017 года приняла участие в третьем глобальном симпозиуме "Достижение постоянного доверия через инновации". Следом Исакунова выехала в Аргентинскую Республику, где с 13 по 15 ноября 2017 года приняла участие в IV Всемирной конференции по борьбе с эксплуатацией детского труда.

"Кроме того, Исакунова, невзирая на ранее поступивший отказ Правительства КР на выезд в командировку в Санкт-Петербург, с 16 по 18 ноября 2017 года приняла участие в ХХХ юбилейном заседании Консультативного Совета по труду, миграции и социальной защите населения государств-участников СНГ", говорится в пресс-релизе ГП КР.

Также в главном надзорном органе установили факт использования диппаспорта в личных целях бывшим заместителем министра соцразвития Зууракан Каденовой.

"Бывший заместитель министра З. Каденова, используя дипломатический паспорт в личных целях, в период с 24 по 27 апреля 2017 года осуществила поездку в г. Тегеран. А также, будучи в очередном трудовом отпуске, приняла участие в учебной программе, проведенной в период со 2 по 22 сентября 2018 года в г. Сеул Южной Кореи", - говорится в сообщении.

По данным фактам в отношении заведующего отделом по управлению человеческими ресурсами Минсоцравзития и труда было возбуждено производство по делу об административном правонарушении, по результатам которого постановлением Первомайского районного суда Бишкека 28 сентября 2018 года на него был наложен штраф.

"В период с 2017 года по сентябрь 2018 года руководством министерства осуществлено 26 заграничных служебных командировок. Из них министром Т. Исакуновой – 9 (Великобритания, Китайская Народная Республика, Российская Федерация – 2 раза, Аргентина, США, Швейцария, Саудовская Аравия, Литва), заместителями министра Л. Мамытовой – 3 (США, Германия, Италия), Ж. Полотовой – 4 (Литва – 2 раза, Венгрия, Таиланд) и З. Каденовой – 10 (Южная Корея, Российская Федерация – 3 раза, Республика Казахстан – 2 раза, Польша, Бельгия, Германия, Италия).

Однако в нарушение установленного законодательством порядка выезда в зарубежные служебные командировки в Министерство иностранных дел КР по отдельным заграничным служебным поездкам уведомления и отчеты об итогах командировок не направлялись.

Следует отметить, что Т. Исакуновой и Л. Мамытовой по завершении зарубежных командировок дипломатические паспорта не были своевременно возвращены в отдел по управлению человеческими ресурсами министерства. По этой причине 12 сентября 2018 года за ненадлежащую организацию работы по выдаче, использованию и возврату дипломатических и служебных паспортов действующих и уволенных сотрудников министерства в отношении завотделом по управлению человеческими ресурсами Генеральной прокуратурой республики возбуждено производство по делу об административном правонарушении.

По вышеуказанным нарушениям законодательства Генеральной прокуратурой республики 4 октября 2018 года в Правительство Кыргызской Республики внесено представление об устранении нарушений закона, которое находится на стадии рассмотрения", - сообщает генпрокуратура КР.


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URL: https://www.vb.kg/374041
Теги:
Генеральная прокуратура, Министерство социального развития, Лунара Мамытова, Каденова Зууракан
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