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Пассажиры буквально падали в маршрутке без поручней....

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- Виктория Григоренко
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Люди ехали в маршрутке №212 без поручней, падали, хватались друг за дружку. Об этом происшествии в общественном транспорте Бишкека написала на своей странице в Facebook экс-судья Конституционной палаты КР Клара Сооронкулова.

"Я опаздывала, зашла в общественный транспорт и ужаснулась", - пишет Сооронкулова.

За разъяснениями редакция VB.KG обратилась к начальнику Управления городского транспорта Бишкека Хасану Алимбекову. По его словам, ежедневно механики фирм перед выходом на линию должны проверять все "маршрутки" на надлежащие техсостояние.

- Что касается линии №212, то мы сегодня проведем проверку, раз имеются подобные факты. У нас есть административный кодекс, где прописан штраф за нарушение норм безопасности. Но, к сожалению, реальность такова, что на сегодняшний день у нас нет альтернативного транспорта для перевозок граждан. И если убрать "бусики" с дорог, то будет другая жалоба – на отсутствие транспорта. Поэтому наша задача сейчас – приобретение автобусов и троллейбусов с большей вместимостью, - отметил Алимбеков.

Конечно, в УГТ мэрии понимают, что "маршрутки" – вчерашний день, подчеркнул начальник.

- Ситуация безвыходная, но положительная тенденция есть. Мы уже получили 52 троллейбуса в рамках ЕАБР. Сейчас у мэрии есть в распоряжении около 400 миллионов сомов и намерение провести тендер по закупке порядка 70 девятиметровых автобусов или 50 двенадцатиметровых. Но чтобы полностью решить проблему по обеспечению горожан транспортом, необходимо, чтобы ежедневно на линию выходило 400 троллейбусов и 80 автобусов. Только тогда бишкечане почувствуют комфорт, - пояснил Алимбеков.

В целом же начальник УГТ напомнил, что проблема "маршруток" началась в 90-е годы, когда автобусы начали уходить, а их постепенно заменили "бусики".

- Сейчас более вместительный общественный транспорт начал возрождаться. Но, к сожалению, те автобусы, которые были получены по китайскому гранту, уже износились. На данный момент у нас осталось 110-115 автобусов, а по факту выходит около 90. Троллейбусов немного больше. Но город растет, идет сильная внутренняя миграция, и потребности в транспорте увеличиваются. Плюс у нас 48 новостроек вокруг города с не отработанной инфраструктурой, где нет даже разворотных колец, чтобы туда заезжали автобусы. Проблем очень много. Тем не менее, на такие моменты, как отсутствие элементарных поручней в салоне, мы обязательно будем реагировать, - заверил Хасан Алимбеков.


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URL: https://www.vb.kg/373775
Теги:
маршрутки, транспорт, Бишкек, маршрутники издеваются над людьми, мэрия
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