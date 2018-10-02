Граждан просят запасаться углем заблаговременно

Госпромэнерго обратилось к гражданам закупать уголь заранее, а не создавать ажиотаж после наступления холодов. Об этом VB.KG во время пресс-тура на Кара-Кече заявил Заместитель председателя Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования КР Азис Сапаралиев.

По его словам, сейчас на центральном угольном разрезе в очереди за углем в сутки стоит около 100 машин.

- Твердое топливо отгружается бесперебойно. Этому способствует и погода - нет грязи и грузовые авто спокойно выезжают после погрузки. Однако наши граждане по "традиции" начинают заготовку угля после первого снега. Как итог – до 400 машин на разрезе, повышение стоимости доставки перевозчиком, трудности перевозки до пункта назначения по бездорожью и недовольство населения. Поэтому мы призываем граждан не дожидаться холодов, а запастись топливом заранее. Тем более, все необходимое для этого есть, - подчеркнул Сапаралиев.

Он напомнил, что стоимость угля для населения на разрезе стоит 1300 сомов за тонну. В столице и Чуйской области перевозчики просят за нее 3500.

- За отпускной ценой на месторождении четко следит Антимонапольный комитет, - заверил Сапаралиев.