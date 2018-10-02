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Зачем Лунару Мамытову вызывали на допрос в Генпрокуратуру?

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- Оксана Гут
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Лунара Мамытова была приглашена накануне, 1 октября, на допрос в прокуратуру. Эту информацию VB.KG подтвердила пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Наргиза Куватова.

Она отметила, что на "беседу" была приглашена не только заместитель министра труда и соцразвития, но и сама глава ведомства - Исакунова Таалайкуль и другие.

- Как вы знаете, мы проводим проверку по фактам использования дипломатических паспортов сотрудниками министерства. По этому поводу руководство ведомства и приходило, - пояснили в главном надзорном органе.

В ходе прямого эфира со своей страницы на Facebook Лунара Мамытова заявила, что провела в прокуратуре 4 часа.

- Этого не может быть. С приглашенными разговаривали в порядке очереди, - отметила Наргиза Куватова.

Стоит отметить, что замминистра труда и соцразвития во время прямого эфира подверглась новой волне критики от своих подписчиков. В частности, пользователи Сети высказали чиновнице свои возмущения насчет ее заявления о том, что пенсионеры в Кыргызстане могут накопить на заграничный отдых.


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URL: https://www.vb.kg/373917
Теги:
Генеральная прокуратура, Минтруда, Министерство социального развития, проверки, Лунара Мамытова, Кыргызстан, дипломатия
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Сюжет: Лунара путешественница (5 материалов)
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Комментарии
Programist
02.10.2018, 13:17

язык до Киева доведет

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