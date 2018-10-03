Опознан водитель маршрутки, избивший пассажирку на глазах ее детей

Чуйское управление агентства автотранспорта начало проверку по факту видеозаписи на которой водитель маршрутки набросился с кулаками на пассажирку с детьми.

- Мужчина действительно является водителем микроавтобуса, выполняющего рейсы по маршруту Кара-Балта – Бишкек. Установлена его личность - Канатбек Кенебеков. Сотрудники агентства выехали на стоянку маршруток, чтобы найти водителя и доставить его в Управление для беседы, - прокомментировали VB.KG в Чуйском управлении агентства автотранспорта.

Пока чиновники не знают, что стало причиной конфликта, и чем он завершился.