Погода
$ 68.66 - 69.00
€ 79.19 - 80.36

Опознан водитель маршрутки, избивший пассажирку на глазах ее детей

1264  0
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Чуйское управление агентства автотранспорта начало проверку по факту видеозаписи на которой водитель маршрутки набросился с кулаками на пассажирку с детьми.

- Мужчина действительно является водителем микроавтобуса, выполняющего рейсы по маршруту Кара-Балта – Бишкек. Установлена его личность - Канатбек Кенебеков. Сотрудники агентства выехали на стоянку маршруток, чтобы найти водителя и доставить его в Управление для беседы, - прокомментировали VB.KG в Чуйском управлении агентства автотранспорта.

Пока чиновники не знают, что стало причиной конфликта, и чем он завершился.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/373938
Теги:
маршрутки, драка, конфликт, маршрутники издеваются над людьми, Канатбек Кенебеков, Минтранском
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сюжет: Общественный транспорт Бишкека (10 материалов)
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  