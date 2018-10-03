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Водитель маршрутки, избивший пассажирку, прячется от начальства

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- Екатерина Улитина
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Водителя маршрутки № 302 Бишкек-Кара-Балта, который избил пассажирку на глазах ее детей, с самого утра разыскивают сотрудники Чуйского управления агентства автотранспорта. Однако, найти мужчину не могут. Об этом VB.KG сообщили в ведомстве.

- С раннего утра наши сотрудники дежурят на дороге, где проходят микроавтобусы. Мы хотим найти его и провести с ним беседу. Но, он по всей видимости, сегодня не вышел на работу. Будем искать его завтра, - прокомментировали в Агентстве автотранспорта.

Ранее редакция VB.KG опубликовала видео из соцсетей, на котором видно, как между пассажиркой и водителем маршрутки произошел конфликт. Мужчина несколько раз ударил женщину, которая ехала в маршрутке с детьми. Позже была установлена личность водителя. Им оказался 58-летний Канатбек Кенебеков.


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URL: https://www.vb.kg/373960
Теги:
Кара-Балта, маршрутки, драка, Бишкек, маршрутники издеваются над людьми, Минтранском
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Сюжет: Общественный транспорт Бишкека (11 материалов)
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