Водитель маршрутки, избивший пассажирку, прячется от начальства

Водителя маршрутки № 302 Бишкек-Кара-Балта, который избил пассажирку на глазах ее детей, с самого утра разыскивают сотрудники Чуйского управления агентства автотранспорта. Однако, найти мужчину не могут. Об этом VB.KG сообщили в ведомстве.

- С раннего утра наши сотрудники дежурят на дороге, где проходят микроавтобусы. Мы хотим найти его и провести с ним беседу. Но, он по всей видимости, сегодня не вышел на работу. Будем искать его завтра, - прокомментировали в Агентстве автотранспорта.

Ранее редакция VB.KG опубликовала видео из соцсетей, на котором видно, как между пассажиркой и водителем маршрутки произошел конфликт. Мужчина несколько раз ударил женщину, которая ехала в маршрутке с детьми. Позже была установлена личность водителя. Им оказался 58-летний Канатбек Кенебеков.