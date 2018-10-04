Водитель маршрутки, ударивший пассажирку, извинился

Житель Бишкека Канатбек Кенебеков, напавший с кулаками на пассажирку с детьми, был задержан и доставлен в отделение милиции. Об этом сегодня, 4 октября, сообщает пресс-служба ГУОБДД.

В отделении милиции 58-летний бишкекчанин признался, что потерял контроль над своими эмоциями и вышел из себя.

- Я ехал из Бишкека в Кара-Балту, проезжая село Александровка заиграло радио. Сзади кто-то попросил ехать быстрее, а не слушать музыку. Я ответил, что еду с положенной скоростью, тогда пассажирка решила выйти. Я отдал ей 20 сомов, - весьма странно объясняет водитель все произошедшее.

В конце своего рассказа он извинился перед пассажиркой.

Все собранные материалы дела переданы в следственный отдел ОВД Московского района Чуйской области, автомашина поставлена на штраф площадку.

Ранее редакция VB.KG опубликовала видео из соцсетей, на котором видно, как между пассажиркой и водителем маршрутки произошел конфликт. Мужчина несколько раз замахнулся на женщину, которая ехала в маршрутке с детьми. Позже была установлена личность водителя. Им оказался 58-летний Канатбек Кенебеков.