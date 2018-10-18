Первомайский районный суд постановил арестовать Икрама Илмиянова

Первомайский районный суд заочно избрал меру пресечения экс-советнику бывшего президента КР Икрамжону Илмиянову в виде ареста в СИЗО ГКНБ. Об этом VB.KG сообщил активист Мелис Аспеков.

Об аресте ходатайствовал Следователь ГКНБ. В решении суда, которое принято сегодня, сказано, что Илмиянов должен быть доставлен в суд в течение 48 часов после задержания.

Икрамжан Илминов, известный как шофёр бывшего президента Алмазбека Атамбаева а, позже, высокопоставленный чиновник в президентской администрации, выехал из Кыргызстана летом этого года и якобы до настоящего времени находится в России.