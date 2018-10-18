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Первомайский районный суд постановил арестовать Икрама Илмиянова

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- Екатерина Улитина
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Первомайский районный суд заочно избрал меру пресечения экс-советнику бывшего президента КР Икрамжону Илмиянову в виде ареста в СИЗО ГКНБ. Об этом VB.KG сообщил активист Мелис Аспеков.

Об аресте ходатайствовал Следователь ГКНБ. В решении суда, которое принято сегодня, сказано, что Илмиянов должен быть доставлен в суд в течение 48 часов после задержания.

Икрамжан Илминов, известный как шофёр бывшего президента Алмазбека Атамбаева а, позже, высокопоставленный чиновник в президентской администрации, выехал из Кыргызстана летом этого года и якобы до настоящего времени находится в России.


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URL: https://www.vb.kg/374362
Теги:
Алмазбек Атамбаев, ГКНБ, СИЗО, коррупция, суд, Икрамжан Илмиянов, скандал
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Комментарии
Читатель Вечерки
18.10.2018, 22:53
Карма: +7
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 9
Минусов: 2
Комментариев: 22

Вот, теперь мы знаем одну фамилию из 35 коррупционеров, о которых перед выборами говорил наш президент.

Минус один. Если в год будем узнавать фамилию одного коррупционера, то придется подождать всего лишь еще 34 года.

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