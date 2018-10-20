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Кундуз Жолдубаева: Илмиянов ни от кого не скрывался

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- Елена Цой
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Кундуз Жолдубаева - официальный представитель СДПК

- Сегодня мы связались с супругой Икрамжана Илмиянова, по ее данным никакие повестки домой не доставлялись. И ей никто не звонил. Не объяснимая скрытность и не прикрытые элементы шоу в задержании Илмиянова непонятны. По всему видно, что Илмиянов ни от кого не скрывался. Публикации о том, что он находится в Казани, и раньше появлялись в прессе. Следствие не должно быть политически мотивированным, а объективным и без пристрастным, - заявила vb.kg официальный представитель СДПК Кундуз Жолдубаева.

Ранее Икрамжан Илмиянов был арестован и доставлен в Бишкек.

Официальная формулировка предъявляемых ему претензией пока не озвучивается.


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URL: https://www.vb.kg/374404
Теги:
ГКНБ, СДПК, задержание, коррупция, взятка, Икрамжан Илмиянов, Кундуз Жолдубаева, уголовное дело
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