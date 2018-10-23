Погода
$ 69.24 - 69.49
€ 79.17 - 80.00

Депутат обвинила отца Жээнбекова в вымогательстве

4937  8
- Бакыт Стамов
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Депутат от фракции СДПК Эльвира Сурабалдиева и экс-глава Госкомитета КР по управлению госимуществом и привлечению прямых инвестиций Равшан Жээнбеков устроили в соцсетях настоящие разборки с серьезными обвинениями друг друга в различных грехах.

Началось все с поста бывшего госчиновника Равшана Жээнбекова по поводу задержания экс-заместителя главы аппарата президента Икрамжана Илмиянова.

"Интересно, какие чувства испытывают сейчас те, кто посредством Икрама смог разбогатеть и сделать карьеру. Наверное, переживают и боятся. Если Икрам не побоится вас сдать, то вы опозоритесь. При этом большинство из вас сидят в Белом доме, правительстве и Жогорку Кенеше", - написал он.

Каким образом этот пост задел депутата Эльвиру Сурабалдиеву, неизвестно, но в комментариях она отреагировала тем, что написала об отце Равшана Жээнбекова, которого обвинила в вымогательстве.

"В 2014-году отец Равшана Жээнбекова - Бабырбек Жээнбеков, был директором Антимонопольной службы КР. Этот дяденька через своего сотрудника Н. Кудаярова вымогал у меня 300000 сомов за согласование (законных!) тарифов. Благодаря экс-оперативнику ГСБЭП Р. Умарову, госслужащий Н.Кудаяров был пойман с поличным при вымогательстве взятки в особо крупных размерах. Почти год судилась, но добились осуждения взяточника. Хотя на его месте должен был быть сам Бабырбек Жээнбеков. Но папаша-коррупционер отделался легким испугом, быстренько подав в отставку. Спустя время, уже став депутатом ЖК, узнала интересные подробности - папа нашего псевдооппозиционера избежал справедливого наказания только благодаря протекторату известных в политкругах персон. Игравших не последнюю роль в Форуме. Догадайтесь с трех раз, о ком именно идет речь?)" - написала народная избранница.

Досталось от нее и самому экс-главе Госкомитета КР по управлению госимуществом и привлечению прямых инвестиций.

"А самому Р. Жээнбекову, разбогатевшему на распродаже государственной собственности в акаевское время в качестве председателя ФУГИ, стоит быть скромнее - придет время, и молодежь таки начнет спрашивать о происхождении капитала у обогатившихся за счет страны халявщиков. И не помешает набраться не виртуальной смелости, чтобы высказываться в лицо власть имущим во время их правления, а не за спиной и не после падения с политолимпа", - добавила Эльвира Сурабалдиева.

В ответ бывший госчиновник назвал депутата "подхалимом".

"Эльвира Сурабалдиева похоже недовольна тем, что во времена, когда СДПК была у власти, не всех оппонентов партии успели посадить. Похоже, мне и моему отцу место в тюрьме не хватило. Эльвира, только похожие на тебя подхалимы получают хорошие места. Спроси у генпрокурора. Может удастся посадить меня и моего отца", - посоветовал ей Жээнбеков.

Будем наблюдать, чем закончится эта словесная потасовка, и кого еще так взбудоражит арест Илмиянова.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/374435
Теги:
вымогательство, коррупция, взятка, Икрамжан Илмиянов, Эльвира Сурабалдиева, Равшан Жээнбеков, Бабырбек Жээнбеков, СДПК
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сюжет: Дело против Илмиянова (10 материалов)
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
Кен
23.10.2018, 10:02

Молодец Эльвира. Взяточники должны сидеть в тюрьме. 

0
Цитировать
Жалоба модератору
Райзап
23.10.2018, 10:19

Мыльная опера для народа

0
Цитировать
Жалоба модератору
312
23.10.2018, 10:23

В натуре псевдо правозащитники этот Равшан и его папаша!

0
Цитировать
Жалоба модератору
Читатель Вечерки
23.10.2018, 10:25
Карма: +1
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 1
Минусов: 0
Комментариев: 5

Антимонопольный комитет одна из наиболее коррумпированных структур Кыргызской Республики. Ее сотрудники - глупые, неадекватные люди, часто превышающие свои полномочия и накладывающие штрафы под выдуманными предлогами и вымогающие огромные суммы у ГОСУДАРСТВЕННЫХ организаций. Паразиты !

Приходил однажды к нам их представитель, важный из себя такой и вымогал 2000$. И рассказывал, что половина из этих денег уйдет "шефу". Не дали. Нас вызывал к себе руководитель Антимонопольной службы, грозился наложить большие штрафы, а проверяющий намекал, что после получения взятки никаких штрафов не будет. 

Пришлось решить этот вопрос через связи, чтобы эти идиоты отстали.

0
Цитировать
Жалоба модератору
Аман
23.10.2018, 10:29

Читатель Вечерки

Антимонопольный комитет одна из наиболее коррумпированных структур Кыргызской Республики. Ее сотрудники - глупые, неадекватные люди, часто превышающие свои полномочия и накладывающие штрафы под выдуманными предлогами и вымогающие огромные суммы у ГОСУДАРСТВЕННЫХ организаций. Паразиты !

Приходил однажды к нам их представитель, важный из себя такой и вымогал 2000$. И рассказывал, что половина из этих денег уйдет "шефу". Не дали. Нас вызывал к себе руководитель Антимонопольной службы, грозился наложить большие штрафы, а проверяющий намекал, что после получения взятки никаких штрафов не будет. 

Пришлось решить этот вопрос через связи, чтобы эти идиоты отстали.

А почему заявление не написали?

0
Цитировать
Жалоба модератору
talai taalai
23.10.2018, 10:31
Карма: +2
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 5
Минусов: 3
Комментариев: 7

На каждого депутата и каждого чиновника можно что-то найти, но нужно следовать букве закона. По Илмиянову пока не было даже суда и мы не знаем всех подробностей дела. Кто на него заявил? Есть ли свидетели?  Пока, что кроме туманных обвинений со стороны чекистов ничего нет.  Когда Текебаева арестовали в тот же день слили в сеть видео с маевским, посредниками, а тут ничего. Пустота и какие-то смешные цифры.

0
Цитировать
Жалоба модератору
Читатель Вечерки
23.10.2018, 10:50
Карма: +1
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 1
Минусов: 0
Комментариев: 5

Нужно просто принять закон. в соответствии с которым граждане Кыргызстана должны объяснять происхождение имущества и капитала. Если не могут объяснить - надо изымать в доход бюджета, а собственников - отправлять в тюрьму.

Проблема в том, что депутаты Жогорку Кенеша будут руками-ногами отбиваться от такого законопроекта и никогда не примут его. 

+1
Цитировать
Жалоба модератору
Крошка-картошка
23.10.2018, 11:13

Вот так ,радуйтесь господа,хорошо,что мы не нахапали и можем обходиться без богатств,тем более наворованых. Их стоит только пожалеть. Я уверена,что лучше спать спокойно и жить без горечи,которая наверняка есть у каждого нувориша. Их богатство им очень уж не дёшево досталось. Мы живём и радуемся простым радостям! А слуги народа пусть дерут друг у друга чубы.

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  