Депутат обвинила отца Жээнбекова в вымогательстве

Депутат от фракции СДПК Эльвира Сурабалдиева и экс-глава Госкомитета КР по управлению госимуществом и привлечению прямых инвестиций Равшан Жээнбеков устроили в соцсетях настоящие разборки с серьезными обвинениями друг друга в различных грехах.

Началось все с поста бывшего госчиновника Равшана Жээнбекова по поводу задержания экс-заместителя главы аппарата президента Икрамжана Илмиянова.

"Интересно, какие чувства испытывают сейчас те, кто посредством Икрама смог разбогатеть и сделать карьеру. Наверное, переживают и боятся. Если Икрам не побоится вас сдать, то вы опозоритесь. При этом большинство из вас сидят в Белом доме, правительстве и Жогорку Кенеше", - написал он.

Каким образом этот пост задел депутата Эльвиру Сурабалдиеву, неизвестно, но в комментариях она отреагировала тем, что написала об отце Равшана Жээнбекова, которого обвинила в вымогательстве.

"В 2014-году отец Равшана Жээнбекова - Бабырбек Жээнбеков, был директором Антимонопольной службы КР. Этот дяденька через своего сотрудника Н. Кудаярова вымогал у меня 300000 сомов за согласование (законных!) тарифов. Благодаря экс-оперативнику ГСБЭП Р. Умарову, госслужащий Н.Кудаяров был пойман с поличным при вымогательстве взятки в особо крупных размерах. Почти год судилась, но добились осуждения взяточника. Хотя на его месте должен был быть сам Бабырбек Жээнбеков. Но папаша-коррупционер отделался легким испугом, быстренько подав в отставку. Спустя время, уже став депутатом ЖК, узнала интересные подробности - папа нашего псевдооппозиционера избежал справедливого наказания только благодаря протекторату известных в политкругах персон. Игравших не последнюю роль в Форуме. Догадайтесь с трех раз, о ком именно идет речь?)" - написала народная избранница.

Досталось от нее и самому экс-главе Госкомитета КР по управлению госимуществом и привлечению прямых инвестиций.

"А самому Р. Жээнбекову, разбогатевшему на распродаже государственной собственности в акаевское время в качестве председателя ФУГИ, стоит быть скромнее - придет время, и молодежь таки начнет спрашивать о происхождении капитала у обогатившихся за счет страны халявщиков. И не помешает набраться не виртуальной смелости, чтобы высказываться в лицо власть имущим во время их правления, а не за спиной и не после падения с политолимпа", - добавила Эльвира Сурабалдиева.

В ответ бывший госчиновник назвал депутата "подхалимом".

"Эльвира Сурабалдиева похоже недовольна тем, что во времена, когда СДПК была у власти, не всех оппонентов партии успели посадить. Похоже, мне и моему отцу место в тюрьме не хватило. Эльвира, только похожие на тебя подхалимы получают хорошие места. Спроси у генпрокурора. Может удастся посадить меня и моего отца", - посоветовал ей Жээнбеков.

Будем наблюдать, чем закончится эта словесная потасовка, и кого еще так взбудоражит арест Илмиянова.