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В СДПК не знали о задержании Икрамжана Илмиянова

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- Елена Цой
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Официальный пресс-представитель ГКНБ Рахат Сулайманов подтвердил VB.KG, что Икрамжан Илмиянов задержан в Москве и экстрадирован в Бишкек. Информация о том, что бывшего советника экс-президента Алмазбека Атамбаева арестовали появилась еще вчера вечером в кыргызском сегменте Facebook.

Пресс-представитель СДПК Кундуз Жолдубаева заявила VB.KG, что в партии нет никакой информации о происходящем. О возбужденном уголовном деле, постановлении Первомайского суда и произведенном аресте в СДПК узнали из СМИ.

- Сейчас будем все выяснять, - уточнила она.

По решению Первомайского суда Илмиянов должен быть доставлен в суд в течение 48 часов после задержания.


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URL: https://www.vb.kg/374402
Теги:
Алмазбек Атамбаев, ГКНБ, СДПК, задержание, президент, Икрамжан Илмиянов, Кыргызстан, Кундуз Жолдубаева
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Комментарии
lotloy poerto
20.10.2018, 10:49
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Комментариев: 2

Судя по тому, что подробности дела до сих пор не слиты в сеть, власть ещё не определилась в чём же обвинить Илмиянова.

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