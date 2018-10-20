В СДПК не знали о задержании Икрамжана Илмиянова

Официальный пресс-представитель ГКНБ Рахат Сулайманов подтвердил VB.KG, что Икрамжан Илмиянов задержан в Москве и экстрадирован в Бишкек. Информация о том, что бывшего советника экс-президента Алмазбека Атамбаева арестовали появилась еще вчера вечером в кыргызском сегменте Facebook.

Пресс-представитель СДПК Кундуз Жолдубаева заявила VB.KG, что в партии нет никакой информации о происходящем. О возбужденном уголовном деле, постановлении Первомайского суда и произведенном аресте в СДПК узнали из СМИ.

- Сейчас будем все выяснять, - уточнила она.

По решению Первомайского суда Илмиянов должен быть доставлен в суд в течение 48 часов после задержания.